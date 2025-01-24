В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты все ограничения
Ограничения на прием и вылет самолетов сняли в аэропортах Казани и Нижнекамска. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты все ограничения
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В штатном режиме также заработали воздушные гавани в Уфе, Самаре, Ульяновске, Пензе и Саратове.
Во время действия ограничений на запасных аэродромах приземлились 3 самолета, выполнявших рейсы в Казань и один, летевший в Уфу.
Ограничения в аэропортах Татарстана вводились с 5:00 до 10:30. Утром 24 января МЧС России направило четыре предупреждения в своем приложении (в 3:36, 4:05, 4:29, 5:15).
По данным Минобороны России за ночь над страной ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник.