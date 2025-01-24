Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты все ограничения

Ограничения на прием и вылет самолетов сняли в аэропортах Казани и Нижнекамска. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты все ограничения

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты все ограничения

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты все ограничения

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В штатном режиме также заработали воздушные гавани в Уфе, Самаре, Ульяновске, Пензе и Саратове.

Во время действия ограничений на запасных аэродромах приземлились 3 самолета, выполнявших рейсы в Казань и один, летевший в Уфу.

Ограничения в аэропортах Татарстана вводились с 5:00 до 10:30. Утром 24 января МЧС России направило четыре предупреждения в своем приложении (в 3:36, 4:05, 4:29, 5:15).

По данным Минобороны России за ночь над страной ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник.

Дарья Сайфиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...