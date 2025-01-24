В Воронежской области сбили несколько БПЛА

Силы ПВО и средства РЭБ уничтожили несколько беспилотников в одном из городских округов Воронежской области, сообщил в Telegram губернатор Александр Гусев. По его словам, пострадавших нет.

В результате падения обломков одного БПЛА в многоквартирном доме было повреждено остекление ряда квартир. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА, отметил господин Гусев.

В предыдущий раз Воронежская область была атакована 22 января — над ее территорией сбили один дрон, обошлось без жертв. Сегодня ночью, 24 января, сбили несколько БПЛА в Курской, Тульской и Рязанской областях, а также в Подмосковье.