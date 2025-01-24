Над Рязанской областью сбили несколько БПЛА

Средства ПВО и РЭБ уничтожили беспилотники над территорией Рязанский области, сообщил губернатор Павел Малков. Сколько БПЛА было сбито, он не уточнил.

«По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб»,— написал господин Малков в Telegram.

В предыдущий раз регион подвергся атаке 20 января — тогда над его территорией сбили два БПЛА, обошлось без жертв и разрушений. Сегодня ночью, 24 января, также был уничтожен один дрон над Тульской областью.