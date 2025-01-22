Минобороны сообщило о восьми сбитых за ночь БПЛА над тремя областями

В течение ночи средствами ПВО уничтожено шесть украинских беспилотников над территорией Ростовской области, сообщило Минобороны. По его данным, по одному БПЛА сбили над Курской и Воронежской областями.

В Ростовской области дроны уничтожили в трех районах, обломки БПЛА упали на частный дом и возле детского сада. Пострадавших нет. В Воронежской области обошлось без жертв и разрушений на земле. Курские власти пока не комментировали атаку, накануне над регионом также сбили один дрон.