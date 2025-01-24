Собянин сообщил о сбитом в Щелково беспилотнике

Беспилотник, летевший на Москву, сбили средства ПВО в городском округе Щелково, сообщил в Telegram столичный мэр Сергей Собянин. Это уже четвертая отраженная атака дронов за ночь.

Господин Собянин говорил, что сегодня, 24 января, была отражена атака БПЛА в городском округе Коломна и в Раменском городском округе. В течение часа БПЛА сбили в городском округе Подольск и в Троицком административном округе.

Информации о раненых и разрушениях нет. На фоне атак приостановили работу аэропорты Домодедово и Жуковский, аналогичные ограничения ввели во Внуково.