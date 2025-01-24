Над Тульской областью сбили беспилотник
Средства РЭБ подавили один БПЛА в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, дрон упал в поле, из-за чего загорелась сухая трава. Разрушений и пострадавших нет.
«Дежурные силы ПВО Минобороны РФ контролируют ситуацию. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется»,— написал господин Миляев в Telegram.
В прошлый раз регион подвергся атаке 18 января. Тогда над Тульской областью сбили пять беспилотников, также обошлось без жертв и последствий на земле. Вчера вечером, 23 января, Минобороны сообщило об уничтожении 49 БПЛА над четырьмя регионами.
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