Кремль прокомментировал ультиматум Трампа по украинскому конфликту

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в Кремле очень внимательно наблюдают за всей риторикой и всеми заявлениями нового президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что «новых элементов» в угрозах санкциями российские власти не увидели и готовы к диалогу, но равноправному.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, всеми заявлениями. Фиксируем тщательно все нюансы. Останемся готовы к диалогу, об этом президент Путин неоднократно говорил, к равноправному диалогу, взаимоуважительному диалогу. Этот диалог имел место между двумя президентами. Опять же в бытность первого президентства Трампа. И ждем сигналов, которых пока не поступало»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла. Он напомнил, что Дональду Трампу и во время его первого срока нравились санкционные методы.

Вчера, 22 января, президент США Дональд Трамп фактически выдвинул России ультиматум: он призвал Москву завершить конфликт на Украине, пригрозив в противном случае ввести санкции и пошлины на весь российский экспорт в США.

Москва неоднократно говорила, что готова к переговорам и дипломатическому решению конфликта. Однако для этого необходимо достигнуть целей СВО, среди которых назывались демилитаризация, денацификация, внеблоковый статус Украины и учет «реалий на земле». Владимир Путин также назвал условием для начала переговоров вывод украинских войск с территории ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признание их российскими.

Во время президентских выборов в США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сможет быстро урегулировать российско-украинский конфликт. По информации The Wall Street Journal, президент поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу урегулировать конфликт за 100 дней.

Подробнее о планах господина Трампа — в материале «Ъ» «Президент США повел на мировую».