Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кремль прокомментировал ультиматум Трампа по украинскому конфликту

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в Кремле очень внимательно наблюдают за всей риторикой и всеми заявлениями нового президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что «новых элементов» в угрозах санкциями российские власти не увидели и готовы к диалогу, но равноправному.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, всеми заявлениями. Фиксируем тщательно все нюансы. Останемся готовы к диалогу, об этом президент Путин неоднократно говорил, к равноправному диалогу, взаимоуважительному диалогу. Этот диалог имел место между двумя президентами. Опять же в бытность первого президентства Трампа. И ждем сигналов, которых пока не поступало»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла. Он напомнил, что Дональду Трампу и во время его первого срока нравились санкционные методы.

Вчера, 22 января, президент США Дональд Трамп фактически выдвинул России ультиматум: он призвал Москву завершить конфликт на Украине, пригрозив в противном случае ввести санкции и пошлины на весь российский экспорт в США.

Москва неоднократно говорила, что готова к переговорам и дипломатическому решению конфликта. Однако для этого необходимо достигнуть целей СВО, среди которых назывались демилитаризация, денацификация, внеблоковый статус Украины и учет «реалий на земле». Владимир Путин также назвал условием для начала переговоров вывод украинских войск с территории ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признание их российскими.

Во время президентских выборов в США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сможет быстро урегулировать российско-украинский конфликт. По информации The Wall Street Journal, президент поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу урегулировать конфликт за 100 дней.

Подробнее о планах господина Трампа — в материале «Ъ» «Президент США повел на мировую».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...