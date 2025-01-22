WSJ: Трамп поручил Келлогу урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу урегулировать конфликт на Украине за 100 дней, пишет The Wall Street Journal (WSJ). По словам источников газеты из числа бывших коллег господина Келлога, до реальных переговоров с Россией его не допустят, в том числе из-за отсутствия дипломатического опыта.

Один из бывших сотрудников Совета нацбезопасности, где Кит Келлог работал во время первого президентского срока Дональда Трампа, отметил, что тот считает его «преданным парнем». Однако никакого политического влияния господин Келлог не имеет, а среди бывших коллег считается несамостоятельной фигурой, пишет WSJ.

Кит Келлог — генерал в отставке, которого Дональд Трамп называл человеком «с выдающейся военной и деловой карьерой». Собеседники WSJ cчитают, что причиной его назначения спецпосланником стали не опыт или персональные качества, а мирный план по российско-украинскому конфликту, соавтор которого он стал.

В плане предлагалось начать мирные переговоры без требований к Киеву признать за Москвой территории. Авторы (соавтор Кита Келлога — Фред Флейтц) плана предложили использовать поддержку ВСУ в качестве рычага давления на обе страны, чтобы заставить их начать переговоры, а также обсудить постепенное снятие санкций с России и восстановить отношения страны с США. При этом, по данным СМИ, окончательной стратегии по решению конфликта в команде Дональда Трампа нет.

Подробнее о намерениях Трампа по конфликту — в материале «Ъ» «Президент США повел на мировую».

Лусине Баласян