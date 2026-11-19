Частному образованию устанавливают общие барьеры
В Госдуму внесен законопроект, усложняющий получение лицензий для негосударственных вузов
Депутаты и сенаторы во главе со спикерами обеих палат подготовили законопроект, ужесточающий правила лицензирования частных вузов уже с сентября 2027 года. Документ установит переходной период, в течение которого лицензирование таких университетов будет приостановлено. Поправки также усилят роль Минобрнауки в выдаче лицензий и введут правило, согласно которому вузы, не успевшие аккредитовать свои программы за два года после получения лицензии, потеряют ее. Эксперт отмечает, что мера может помочь в борьбе с некачественными вузами, но неизбежно приведет к снижению разнообразия и гибкости системы.
Для выдачи лицензий частным вузам Рособрнадзору придется согласовывать свое решение с Минобрнауки и главами регионов, на территории которых планируется открыть организацию. Это следует из проекта поправок к федеральному закону «Об образовании», который 18 ноября внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов во главе со спикерами обеих палат.
Документ подготовлен по итогам правительственного часа с министром высшего образования Валерием Фальковым и главой Рособрнадзора Анзором Музаевым, состоявшегося в Совете федерации (СФ) в октябре. Тогда председатель СФ Валентина Матвиенко заявила, что процесс лицензирования вузов слишком упрощен и поэтому многие организации просто зарабатывают на студентах деньги, не давая при этом качественного образования (см. “Ъ” от 14 октября).
Частные вузы должны получать лицензию в Рособрнадзоре. Чтобы предоставлять дипломы государственного образца, университет также должен получить аккредитацию, причем отдельно для каждой программы. Без нее организация все еще может обучать студентов, но они не смогут получить льготы, включая отсрочку от армии.
Законопроект предполагает, что Минобрнауки будет оценивать, совпадают ли специальности, на которые вузы хотят получить лицензию, «целям государственной политики в сфере высшего образования», в том числе задачам «технологического лидерства и кадрового обеспечения приоритетных направлений развития». В случае если с момента получения лицензии университет более двух лет так и не получил госаккредитацию программы, действие лицензии на это направление прекратится. Более того, получать аккредитацию придется на каждое конкретное направление обучения, тогда как сейчас ее можно сделать на одну укрупненную группу специальностей и направлений (УГСН). Например, УГСН «Экономика и управление» включает такие направления, как «Экономика», «Менеджмент» и «Управление персоналом». Если поправки примут, они вступят в силу с 1 сентября 2027 года. Из документа следует, что до этого момента вузы лицензироваться не будут.
По данным Рособрнадзора (предоставлены по запросу “Ъ”), сегодня лицензии есть у 280 частных вузов. В 174 из них программы имеют госаккредитацию, в 106 — нет. В ведомстве “Ъ” пояснили: усиление роли Минобрнауки в лицензировании вузов повысит объективность процесса.
«Так как документ выдает именно государство, оно автоматически несет ответственность перед гражданами за качество программ и их востребованность на рынке труда. Поэтому регулирование Минобрнауки как органа, осуществляющего госполитику в этом вопросе, совершенно логично и приветствуется Рособрнадзором»,— заявили там. “Ъ” направил запрос в министерство. Валерий Фальков ранее сообщал, что средний балл выпускников, поступивших в частные университеты в 2026 году, примерно на 7 баллов меньше, чем в госуниверситетах.
Законопроект неизбежно повлияет на рынок частного высшего образования, но эффект будет неравномерным, замечает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Инна Каракчиева. «С одной стороны, исчезнут псевдовузы, которые получают лицензию, обучают студента за деньги весь период, а потом, для того чтобы они получили госдиплом, на последнем курсе переводят их в аккредитованные вузы,— отмечает она.— С другой — небольшие частные вузы с узкой специализацией, например, в области ИТ, дизайна, бизнес-образования могут пострадать, так как новое обязательное заключение Минобрнауки станет дополнительным бюрократическим барьером».
Рынок частного высшего образования сократится, но не исчезнет, продолжает госпожа Каракчиева, останутся либо крупные частные вузы с хорошими ресурсами, либо те, кто работает в приоритетных для государства нишах, а небольшие игроки будут вытеснены. Более того, по мнению эксперта, студенты иногда выбирают программы без государственной аккредитации осознано, если это интересный авторский курс с современным подходом и сильными преподавателями-практиками. «Диплом негосударственного образца их устраивает, поскольку они планируют работать не в государственных структурах, а в бизнесе или на фрилансе. Законопроект фактически лишает их этого выбора, исходя из того, что государство лучше знает, что нужно»,— заключает она.
Газета «Коммерсантъ» №214от 19.11.2026, стр. 5