Законопроект предполагает, что Минобрнауки будет оценивать, совпадают ли специальности, на которые вузы хотят получить лицензию, «целям государственной политики в сфере высшего образования», в том числе задачам «технологического лидерства и кадрового обеспечения приоритетных направлений развития». В случае если с момента получения лицензии университет более двух лет так и не получил госаккредитацию программы, действие лицензии на это направление прекратится. Более того, получать аккредитацию придется на каждое конкретное направление обучения, тогда как сейчас ее можно сделать на одну укрупненную группу специальностей и направлений (УГСН). Например, УГСН «Экономика и управление» включает такие направления, как «Экономика», «Менеджмент» и «Управление персоналом». Если поправки примут, они вступят в силу с 1 сентября 2027 года. Из документа следует, что до этого момента вузы лицензироваться не будут.