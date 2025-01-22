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Коммерсантъ FM
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Трамп пригрозил санкциями на весь экспорт РФ за отказ от сделки с Украиной

Президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить конфликт на Украине. В ином случае глава Белого дома пригрозил ввести санкции и пошлины на весь российский экспорт в США.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters

Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters

«Я собираюсь оказать России, чья экономика рушится, и президенту Путину очень большую услугу. Успокойтесь и прекратите эту нелепую войну! Будет только хуже»,— написал господин Трамп в своей соцсети Truth Social.

Американский президент добавил, что любит российский народ, а также, что у него хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным. Однако он считает, что если РФ не заключит договор сейчас, то у него «не останется иного выбора», кроме как ужесточить экономическое давление. «Есть простой путь и сложный путь. Простой путь всегда предпочтительнее»,— заключил господин Трамп.

Во время президентских выборов в США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сможет урегулировать российско-украинский конфликт. 21 января новый глава Госдепа Марк Рубио заявил, что господин Трамп хочет добиться устойчивого мира на Украине.

Подробнее о планах господина Трампа — в материале «Ъ» «Президент США повел на мировую».

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