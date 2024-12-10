Песков допустил достижение целей СВО через переговоры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция закончится только тогда, когда будут достигнуты все поставленные цели. Однако их достижение возможно не только военным, но и дипломатическим путем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Эти цели могут быть достигнуты как итог СВО, как итог соответствующих переговоров. Пока никаких переговорных процессов нет. Поэтому СВО продолжается до победного конца»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Сегодня глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что украинская армия находится на грани развала. По его оценкам, стратегическая инициатива на всех участках фронта принадлежит российским войскам и Россия близка к достижению поставленных целей СВО.

Отметим, что такими целями назывались демилитаризация, денацификация, внеблоковой статус Украины и учет «реалий на земле». Первые пункты оговаривались в рамках Стамбульских соглашений — они предполагают сокращение размера украинской армии и доступных ей вооружений, гарантии для русского языка и запрет нацистской идеологии. Также Украина должна на законодательном уровне закрепить свой безъядерный, нейтральный статус и отказаться от стремления в НАТО. В июне 2024 года президент Владимир Путин назвал условием для начала переговоров вывод украинских войск с территории ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах, а также признание регионов российскими на уровне международных договоров.

Завершение конфликта через переговоры активно продвигает следующий президент США Дональд Трамп. В его команде ранее предложили как минимум три плана по урегулированию конфликта. Будущий спецпредставитель США по Украине Кит Келлог, например, предлагает вынудить Украину и Россию возобновить переговоры, используя помощь ВСУ от США в качестве рычага давления. Предполагается заморозка боевых действий по линии фронта и обязательство не принимать Украину в НАТО в течение десяти лет.

О том, как Запад помогает Украине,— в материале «Ъ» «Киев ждет особого приглашения».