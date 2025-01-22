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Коммерсантъ FM
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Америка проверила противокитайскую оборону

Прошла встреча в рамках альянса США, Австралии, Японии и Индии

Новый американский госсекретарь Марко Рубио в свой первый рабочий день провел встречу с коллегами по QUAD — неформальному альянсу по безопасности, объединяющему США, Австралию, Японию и Индию. Сам факт переговоров «четверки» стал подтверждением того, что Китай и коллективное ему противодействие останутся главным фокусом внешней политики новой администрации США. Другой тревожный звонок для Пекина — предупреждение нового американского президента Дональда Трампа о скором повышении тарифов на все идущие в Штаты китайские товары.

Госсекретарь США Марко Рубио с главами МИД Японии, Индии и Австралии

Госсекретарь США Марко Рубио с главами МИД Японии, Индии и Австралии

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио с главами МИД Японии, Индии и Австралии

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Встреча глав внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) состоялась в Вашингтоне через считаные часы после официального старта второго президентского срока Дональда Трампа и в самый первый рабочий день Марко Рубио, утвержденного накануне Сенатом в должности госсекретаря США. «Знаменательно, что встреча "четверки" состоялась через несколько часов после инаугурации администрации Трампа. Это подчеркивает приоритет, который она имеет во внешней политике стран-участниц»,— не преминул отметить глава индийского МИДа Субраманиям Джайшанкар в соцсети Х по итогам общения с коллегами.

По большому счету ни о каких знаковых решениях по итогам прошедшей встречи объявлено не было — ее участники разве что договорились о продолжении регулярных встреч официальных лиц стран QUAD для подготовки к предстоящему саммиту лидеров в Индии, который ожидается в этом году. Однако само подтверждение ими в совместном заявлении «общей приверженности укреплению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, где верховенство закона, демократические ценности, суверенитет и территориальная целостность поддерживаются и защищаются», стало достаточным сигналом того, что коллективное противодействие Пекину остается главным приоритетом для новой администрации США.

Отметим, что неформальное объединение четырех стран, начавшееся с координации по вопросам безопасности, а затем расширенное и на многие другие сферы, всегда было негласно направленно против Китая и его растущих военно-политических амбиций в обширном Азиатско-Тихоокеанском регионе.

При этом в годы президентства Джо Байдена эта структура получила мощный импульс — именно он инициировал регулярное проведение саммитов «четверки», предприняв ряд шагов, направленных, по его же словам, «на укрепление привычек сотрудничества и обеспечение долгосрочной устойчивости QUAD». Однако с приходом на смену Байдену Дональда Трампа, куда меньше своего предшественника настроенного на совместные действия с союзниками США, у союзных американцам стран возникли небеспочвенные опасения, что прежние альянсы и договоренности могут быть Вашингтоном заброшены.

Так, в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп публично ни разу не прокомментировал, останутся ли в силе гарантии Вашингтона в отношении масштабного оборонного проекта AUKUS (военный пакт Австралии, Великобритании и США), призванного позволить Австралии приобрести атомные ударные подводные лодки и другие передовые вооружения, в частности гиперзвуковые ракеты. И это крайне беспокоило Канберру. Однако на отдельной двусторонней встрече во вторник Марко Рубио заверил свою австралийскую коллегу Пенни Вон, что волноваться не о чем. «Госсекретарь и министр иностранных дел приветствовали давний американо-австралийский союз как основополагающий для международной безопасности и процветания, а также для безопасного и процветающего Индо-Тихоокеанского региона, свободного от принуждения»,— отметила по итогам встречи двух министров представитель Госдепа США Тэмми Брюс.

В свою очередь, Пенни Вон заявила на пресс-конференции в Вашингтоне, что у нее состоялся «очень позитивный разговор» с Марко Рубио по поводу AUKUS.

Ее японский коллега Такэси Ивая, напротив, решил не столько заручиться заверениями в непоколебимой поддержке Токио со стороны Вашингтона, сколько заверить американскую сторону в неизменности настроя Японии крепить свою оборону перед лицом растущей мощи Китая и угрозы со стороны КНДР. У Японии нет другого выбора, кроме как продолжать укреплять свой оборонный потенциал, учитывая ситуацию с безопасностью в Восточной Азии, пересказал пресс-секретарь японского МИДа Тосихиро Китамура суть разговора господина Иваи с Марко Рубио и советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем на полях министерской встречи QUAD.

Еще в свой первый срок Дональд Трамп неоднократно упрекал союзные Токио и Сеул в недостаточности их собственных расходов на оборону, обвиняя обе страны чуть ли не в том, что они сидят на шее у США. В Японии не пропустили эти упреки мимо ушей и еще несколько лет назад объявили о наращивании военной мощи, планируя удвоить расходы на оборону к 2027 году.

Во вторник, 21 января, Дональд Трамп дал понять, что вовсе не намерен снижать градус противостояния с Пекином.

Еще в разгар кампании господин Трамп обещал уже в первый день своего нового срока на посту президента ввести против всех китайских товаров, идущих на американский рынок, десятипроцентные тарифы.

Однако в своей речи на инаугурации, куда он, к слову, приглашал и председателя КНР Си Цзиньпина, новоиспеченный президент ни словом не обмолвился про Китай. Но уже на следующий день американский лидер вновь допустил введение новых тарифов на китайские товары с 1 февраля. «Мы говорим о введении пошлин в 10% в отношении Китая на основе того факта, что они направляют фентанил в Мексику и Канаду. Возможно, 1 февраля — это та дата, на которую мы смотрим»,— отметил Дональд Трамп.

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В Пекине на эти привычные обвинения ответили традиционными заверениями в том, что КНР является «страной с одним из самых строгих и тщательных подходов к контролю за оборотом наркотиков в мире». «Китай готов продолжать сотрудничество в рамках контроля за оборотом наркотиков с США на основе равенства, взаимной выгоды и уважения. США должны дорожить доброй волей Китая и поддерживать с трудом завоеванную хорошую ситуацию в сотрудничестве по контролю за наркотиками»,— отметил, в частности, официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй «РИА Новости». А официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в среду, комментируя угрозы президента США, предупредила, что «победителей в тарифных войнах не бывает».

Наталия Портякова

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