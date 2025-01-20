Инаугурация и спецоперация

Вступление в должность 47-го президента США стало главной новостью не только американской, но и внутренней российской политики. И хотя все внимание в этот день приковано не к Владимиру Путину, а к Дональду Трампу, тот факт, что 20 января именно Трамп невольно стал главным российским ньюсмейкером, предметом неутихающей общественной дискуссии и даже разговоров на кухне, вряд ли можно считать аномалией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обозреватель “Ъ” Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Обозреватель “Ъ” Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Все вполне логично. Покинувший Белый дом Джо Байден для России не просто предыдущий президент США. Это и американский лидер, который после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года выстроил глобальную вертикаль противостояния с Москвой. К моменту его ухода из Белого дома эта конструкция покосилась, в ее отдельных секциях расшатались крепления, некогда безоговорочная поддержка Украины дается все с большим трудом.

Неудивительно, что Дональд Трамп интересует российских политиков и российское общество прежде всего в свете вопроса о том, начнет ли он демонтаж этой конструкции, позволит ли ей обрушиться самой, без его усилий, или, наоборот, укрепит ее соединения, туже затянет гайки.

Будущее антироссийской вертикали Байдена в конечном итоге будет определено тем, смогут ли Москва и Вашингтон найти стратегию выхода из украинского кризиса, которая позволит каждой из сторон сохранить лицо и не считать себя проигравшей.

Новой команде в Белом доме принципиально важно, чтобы завершение конфликта не выглядело как безоговорочная капитуляция. Причем даже не Украины — к ней Трамп равнодушен. Ему важно, чтобы это не выглядело как капитуляция самого Трампа, проигравшего психологическую и переговорную дуэль Путину. Вот что для Вашингтона абсолютно неприемлемо!

Учитывая, что применительно к украинскому кризису термины «победа» и «поражение» допускают разные трактовки, все будет упираться в их интерпретацию. Вывод: при наличии политической воли с обеих сторон и готовности заявить о том, что никто никому не проиграл, решение может быть найдено.

Однако при этом если Америка после начала СВО стала едва ли не главной проблемой российской политики, то для Америки Трампа — Россия вместе с Украиной далеко не главный вопрос, чего в России многие никак не могут понять.

Все, кто пытается представить правление нового президента США как главную для него шахматную партию с Россией, падают в наивное заблуждение.

Дональд Трамп уже дал понять, что главный смысл его правления будет состоять не в нахождении решения по Украине. Это будет сеанс одновременной игры на многих досках, расположенных на разных континентах.

Канада, Гренландия, Панамский канал, далее везде — это не только его вселенский замах на переформатирование земного шара, но и дерзкая попытка разрушить столь комфортный для Запада эпохи Байдена «мир правил», заменив их «правилами Трампа», которые еще только предстоит написать.

Однако уже очевидно, что «правила Трампа» станут попыткой установить новый миропорядок, когда суверенитет одной страны не будет полностью равнозначен суверенитету другой и многое будет определяться классическим «правом сильного».

Эти правила России предстоит понять и учитывать в ее взаимоотношениях с Америкой — пока еще крупнейшей сверхдержавой мира. В то же время и Америке предстоит научиться уважать силу России, чего так и не смог сделать Джо Байден.