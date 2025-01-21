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Марко Рубио вступил в должность госсекретаря США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс привел к присяге госсекретаря США Марко Рубио, кандидатуру которого накануне утвердили в Сенате, передает Associated Press. Он стал первым представителем администрации президента США Дональда Трампа, прошедшим необходимые для вступления в должность процедуры.

Джей Ди Вэнс (слева) и Марко Рубио с женой Жанетт Дусдебес

Джей Ди Вэнс (слева) и Марко Рубио с женой Жанетт Дусдебес

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Джей Ди Вэнс (слева) и Марко Рубио с женой Жанетт Дусдебес

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Сегодня, 21 января, у Марко Рубио назначены его первые встречи в качестве госсекретаря. Он проведет переговоры с министрами иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, Австралии Пенни Вонг и Японии Такэси Иваей. Все три страны вместе с США входят в QUAD — объединение, созданное для диалога о проблемах безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

На посту главы Госдепартамента, занимающего ключевое место в международных переговорах и внешней политике, Марко Рубио обещал ставить интересы США «превыше всего» и решать споры с другими странами дипломатическим путем, но с позиции силы. На слушаниях в Сенате он заявил о необходимости изменить политику по отношению к Китаю, чтобы избежать «самой большой угрозы» для США. Одним из главных приоритетов во внешней политике господин Рубио называл решение российско-украинского конфликта.

Чем известен Марко Рубио

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Марко Рубио 53 года. В 2010 году он стал сенатором от штата Флорида, дважды переизбирался. В 2015 году заявил о намерении участвовать в выборах президента США, но в итоге поддержал кандидатуру Дональда Трампа. В первой администрации республиканца господин Рубио был ключевым неофициальным советником по внешней политике. С мая 2022-го он находится в санкционных списках России (ему запрещен въезд в РФ).

О вступлении Трампа в должность президента — в материале «Ъ» «Трампическая сила».

Лусине Баласян

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