Дональд Трамп взялся за пошлины

Bloomberg узнал детали плана Дональда Трампа по повышению пошлин. По данным агентства, команда избранного президента рассматривает постепенное увеличение тарифов на величину от 2% до 5% в месяц. В ходе предвыборной кампании Трамп обещал обложить дополнительной пошлиной в 10% весь импорт в США. А Китаю угрожал тарифом в 60%. В Международном валютном фонде предупредили, что сама риторика Трампа уже влияет на мировую экономику, и выражается это в росте долгосрочных процентных ставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

О том, что может быть дальше, рассуждает профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Портанский: «Президент Института мировой экономики Петерсона в Соединенных Штатах прямо сказал, что это безумие и грозит хаосом в глобальной экономике и торговле. Если Трамп будет вводить пошлины постепенно, как пишет Bloomberg, может быть, конечно, эффект будет не такой жуткий, но все равно это будет негативное воздействие. Тот факт, что Соединенные Штаты, экономическая держава номер один, прибегают к таким мерам, служит очень плохим примером для остальных. Остальные тоже могут стараться принимать некие симметричные меры.

Это очень далекие воспоминания. Кризис 1930-х годов: Соединенные Штаты ввели повышенные импортные и таможенные пошлины на многие товары, Европа стала отвечать симметрично, и ситуация стала быстро ухудшаться. Но тогда еще глобальная экономика не была настолько глобальной, как сегодня. Сегодня последствия могут быть хуже, чем в годы Великой депрессии. Трудности может переживать КНР. Если будут серьезные ограничения в торговле, Китай должен будет реагировать, к примеру, понижением курса юаня. А, как известно, у нас сейчас основные средства Центробанка в юанях: если курс понизится, мы понесем ущерб».

Впрочем, экономист Егор Сусин не ждет резких колебаний юаня на фоне тарифной политики Трампа. А вот доллар, по его словам, может ненадолго подорожать: «Если говорить об основном торговом партнере — Китае, здесь последние данные по внешней торговле показали, что профицит торгового баланса составил почти $1 трлн за 2024 год. Наверное, быстрого или краткосрочного значимого влияния на курс эта история оказывать не должна.

Тем более, с одной стороны, реальный курс юаня находится на десятилетних минимумах, а реальный эффективный курс доллара находится на многолетнем, за исключением отдельных колебаний прошлого года, максимуме. И в такой ситуации ослаблять юань, наверное, особого желания не будет. Тем более что в условиях тарифных противостояний вряд ли возможно достичь какого-то позитивного эффекта за счет ослабления валюты. Поэтому я, честно говоря, не ждал бы какого-то значимого влияния в виде ослабления юаня.

Политика Трампа может привести к краткосрочному подорожанию доллара. Этот эффект действительно возможен, но в данном случае подорожание дисконтирует в каком-то смысле эффект от тарифов, потому что фундаментально доллар сейчас сильно переоценен. И если смотреть на те цели, которые ставит будущая администрация, это все-таки более высокая конкурентоспособность во внешней торговле, а текущие уровни реального курса доллара не очень соответствуют этим целям».

Аналитики тем временем подсчитывают возможный ущерб от тарифной войны для отдельных стран. Так, по данным Boston Consulting, повышенные пошлины могут стоить Великобритании $3 млрд в год.

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Илья Сизов