Хинштейн: эвакуировать тела погибших из села Русское Поречное пока невозможно

Глава Курской области Александр Хинштейн заявил, что был потрясен новостью об обнаружении тел местных жителей со следами пыток в подвалах освобожденного села Русское Поречное в Суджанском районе. Он добавил, что ситуация в населенном пункте пока не позволяет эвакуировать тела погибших. Убийство мирных жителей врио губернатора назвал геноцидом.

Господин Хинштейн пояснил, что тела вывезут сразу, как позволит обстановка на линии боевого соприкосновения. Правительство региона также окажет необходимую помощь семьям погибших, в том числе с организацией похорон. Глава региона выразил уверенность, что виновные в преступлении и их командиры понесут наказание.

Село Русское Поречное освободили 17 января, 18 января ТАСС рассказал, что в двух подвалах села нашли тела семи мирных жителей. СКР возбудил уголовное дело по статье о теракте. Представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что виновные в убийствах будут наказаны.