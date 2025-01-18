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Коммерсантъ FM
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Тела семи мирных жителей найдены в подвалах Курской области

В двух подвалах в селе Русское Поречное в Курской области найдены тела семи мирных жителей, сообщили в силовых структурах ТАСС. Населенный пункт расположен в Суджанском районе, около пяти месяцев он находился под контролем ВСУ.

Как передает ТАСС, российские военнослужащие обследовали подвалы в Русском Поречном, где обнаружили тела мирных жителей. В одном подвали находились тела двух человек, во втором — пять.

Агентство также пишет, что на видео, которое предоставили в силовых структурах, у одного из погибших видно ранение головы. Еще одно тело сильно повреждено взрывом. Характер ранений остальных погибших, как отмечает ТАСС, исходя из видео, установить не удается. Само видео агентство не публикует.

Атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. Об освобождении села Русское Поречное Минобороны России отчиталось в январе.

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Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к встрече Нового года на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

4 января в ДНР при ударе ВСУ по автомобилю погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

5 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области
На фото: подбитый танк Leopard 2A6 в Курской области

Фото: Telegram-канал БТГр «Каштан»

5 января ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью БПЛА. При падении сбитого дрона пострадал учебно-тренировочный центр станции

Фото: @znppofficial

6 января российская армия взяла под контроль Курахово

Фото: кадр из видео

8 января Саратов и Энгельс подверглись массовой атаке БПЛА. В Энгельсе после налета дронов начался пожар на промышленном предприятии. После этого в городе был введен режим ЧС местного масштаба

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Работа расчета разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки «Запад» на Краснолиманском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов проверяет военнослужащих морской пехоты Черноморского флота

Фото: Министерство обороны

Подготовка добровольцев отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

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Фото: Reuters / Heiko Becker

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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