Тела семи мирных жителей найдены в подвалах Курской области

В двух подвалах в селе Русское Поречное в Курской области найдены тела семи мирных жителей, сообщили в силовых структурах ТАСС. Населенный пункт расположен в Суджанском районе, около пяти месяцев он находился под контролем ВСУ.

Как передает ТАСС, российские военнослужащие обследовали подвалы в Русском Поречном, где обнаружили тела мирных жителей. В одном подвали находились тела двух человек, во втором — пять.

Агентство также пишет, что на видео, которое предоставили в силовых структурах, у одного из погибших видно ранение головы. Еще одно тело сильно повреждено взрывом. Характер ранений остальных погибших, как отмечает ТАСС, исходя из видео, установить не удается. Само видео агентство не публикует.

Атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. Об освобождении села Русское Поречное Минобороны России отчиталось в январе.