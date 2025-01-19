СКР возбудил дело по факту убийства мирных жителей в Курской области

Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении военнослужащих ВСУ, причастных к убийству мирных жителей в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области. Происшедшее квалифицировано как теракт (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

По данным следствия, в январе 2025 года украинские военнослужащие убили не менее семи мирных граждан, укрывавшихся в селе Русское Поречное. Об обнаружении тел накануне вечером сообщил ТАСС. По данным агентства, тела были найдены в двух разных подвалах.

ТАСС также ознакомился с видеозаписью, на которой, как утверждалось, у одного из найденных в подвале было видно ранение головы. Еще одно тело сильно повреждено взрывом, писало агентство. Само видео не публиковалось. В МИД России заявили, что виновные в убийствах мирных граждан «понесут неотвратимое наказание, получат реальные сроки заключения».