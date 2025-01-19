Захарова пообещала реальные сроки виновным в убийстве жителей Курской области

Виновные в убийствах мирных жителей в Курской области будут наказаны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По информации СКР, в январе военнослужащие ВСУ убили не менее семи мирных граждан, укрывавшихся в селе Русское Поречное. Об обнаружении их тел накануне вечером сообщил ТАСС.

«Появившиеся в СМИ душераздирающие кадры действительно сложно комментировать с общечеловеческой точки зрения... Следственные органы РФ проведут все необходимые действия, чтобы установить виновных, и в дальнейшем те понесут заслуженное и неотвратимое наказание, получат реальные сроки заключения»,— приводит слова госпожи Захаровой пресс-служба МИДа.

Мария Захарова вновь обвинила «страны коллективного Запада» в игнорировании военных преступлений ВСУ. «Очевидно, что и в этот раз мы не услышим какой-либо внятной реакции со стороны международных структур, таких как ОБСЕ, ООН и ее профильные подразделения, на эти жестокие убийства мирных граждан»,— добавила она.

Село Русское Поречное расположено в Суджанском районе Курской области, куда ВСУ вторглись в августе 2024 года. Об освобождении населенного пункта Минобороны сообщило 17 января. На следующий день, 18 января, ТАСС рассказал о найденных в подвалах домов телах мирных жителей. СКР возбудил дело по статье о теракте.