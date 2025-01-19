Байден: через неделю «Хамас» освободит еще четырех заложниц

Президент США Джо Байден объявил, что палестинская группировка «Хамас» освободит еще четырех заложниц на следующей неделе в рамках соглашения с Израилем. Ранее сегодня, 19 января, члены движения освободили трех заложниц, которые уже находятся на территории Израиля и встретились с родными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Nathan Howard / Reuters

«После вступления в силу режима прекращения огня заложников начинают освобождать. Три израильские женщины освобождены: их удерживали в заложниках 470 дней. Еще четыре женщины будут освобождены через неделю»,— написал господин Байден в соцсети Х.

«Хамас» и Израиль подписали соглашение о прекращении огня 17 января при содействии США и Катара. В рамках договора группировка отпустит из плена 33 человек, Израиль освободит более 1890 палестинских заключенных. Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу сегодня в 12:15 мск. Представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что после того, как «Хамас» освободил трех заложников, в секторе Газа остаются еще 94 пленника. Сколько из заложников живы, он не уточнил.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мир замедленного действия».