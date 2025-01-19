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Коммерсантъ FM
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Байден: через неделю «Хамас» освободит еще четырех заложниц

Президент США Джо Байден объявил, что палестинская группировка «Хамас» освободит еще четырех заложниц на следующей неделе в рамках соглашения с Израилем. Ранее сегодня, 19 января, члены движения освободили трех заложниц, которые уже находятся на территории Израиля и встретились с родными.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Джо Байден

Фото: Nathan Howard / Reuters

«После вступления в силу режима прекращения огня заложников начинают освобождать. Три израильские женщины освобождены: их удерживали в заложниках 470 дней. Еще четыре женщины будут освобождены через неделю»,— написал господин Байден в соцсети Х.

«Хамас» и Израиль подписали соглашение о прекращении огня 17 января при содействии США и Катара. В рамках договора группировка отпустит из плена 33 человек, Израиль освободит более 1890 палестинских заключенных. Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу сегодня в 12:15 мск. Представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что после того, как «Хамас» освободил трех заложников, в секторе Газа остаются еще 94 пленника. Сколько из заложников живы, он не уточнил.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мир замедленного действия».

Фотогалерея

Встреча освобожденных «Хамасом» заложниц с мамами в Израиле

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Роми Гонен последний раз выходила на связь с мамой Мейрав 7 октября 2023 года, когда пыталась спрятаться от терррористов

Роми Гонен последний раз выходила на связь с мамой Мейрав 7 октября 2023 года, когда пыталась спрятаться от терррористов

Фото: Reuters

Дорон Штейнбрехер обнимает свою маму Симону

Дорон Штейнбрехер обнимает свою маму Симону

Фото: Reuters

Эмили Дамари делает селфи с мамой Мэнди

Эмили Дамари делает селфи с мамой Мэнди

Фото: Reuters

Военные сопровождают Дорон Штейнбрехер и Эмили Дамари по прибытии в Израиль

Военные сопровождают Дорон Штейнбрехер и Эмили Дамари по прибытии в Израиль

Фото: Reuters

Соглашение между Израилем и «Хамасом» позволило вернуться первым трем заложникам домой. Всего в рамках соглашения Израиль получит 97 заложников, а в Палестину вернутся почти 2 тыс. заключенных

Соглашение между Израилем и «Хамасом» позволило вернуться первым трем заложникам домой. Всего в рамках соглашения Израиль получит 97 заложников, а в Палестину вернутся почти 2 тыс. заключенных

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

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Роми Гонен последний раз выходила на связь с мамой Мейрав 7 октября 2023 года, когда пыталась спрятаться от терррористов

Фото: Reuters

Дорон Штейнбрехер обнимает свою маму Симону

Фото: Reuters

Эмили Дамари делает селфи с мамой Мэнди

Фото: Reuters

Военные сопровождают Дорон Штейнбрехер и Эмили Дамари по прибытии в Израиль

Фото: Reuters

Соглашение между Израилем и «Хамасом» позволило вернуться первым трем заложникам домой. Всего в рамках соглашения Израиль получит 97 заложников, а в Палестину вернутся почти 2 тыс. заключенных

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

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