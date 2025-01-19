Мир замедленного действия

Соглашение между Израилем и радикальным палестинским движением «Хамас» о перемирии в Газе, предусматривающее освобождение около 2 тыс. палестинских заключенных в обмен на 97 израильских заложников и полный вывод израильских войск из Газы на завершающем этапе, оказалось под угрозой срыва уже в воскресенье — первый объявленный день его действия. Вопреки договоренностям режим прекращения огня вовремя не вступил в силу в связи с тем, что «Хамас» с опозданием назвал имена первых трех освобождаемых заложниц. Но все закончилось благополучно: девушки-заложницы вернулись в Израиль. Урегулирование конфликта в Газе станет одной из главных задач вступающего в должность президента США Дональда Трампа, который в ближайшее время направит в регион своего спецпредставителя по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эмили Дамари Фото: Courtesy of Bring Them Home Now / Reuters Ронен Гонен Фото: Gonen Family / Reuters Дорон Штейнбрехер Фото: Courtesy of Bring Them Home Now / Reuters Матери заложниц рассматривают их фотографии во время освобождения Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters Следующая фотография 1 / 4 Эмили Дамари Фото: Courtesy of Bring Them Home Now / Reuters Ронен Гонен Фото: Gonen Family / Reuters Дорон Штейнбрехер Фото: Courtesy of Bring Them Home Now / Reuters Матери заложниц рассматривают их фотографии во время освобождения Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Сделка на волоске

Режим прекращения огня в секторе Газа, который должен был начать действовать в воскресенье в 8:30 по местному времени (9:30 мск), вступил в силу с почти двухчасовым опозданием и с большими трудностями, грозившими его срывом.

Главной проблемой стало то, что «Хамас» не выполнил стартовое условие первого этапа мирного урегулирования — передать Израилю через Катар к 16:00 по местному времени (17:00 мск) в субботу список первых трех освобождаемых заложниц. К утру воскресенья у израильской стороны списка так и не было. В своем заявлении «Хамас» пояснил, что задержка вызвана «техническими причинами на местах» и палестинское движение подтверждает приверженность договоренностям с Израилем.

Однако израильская сторона сочла это объяснение недостаточным. По итогам проведенного в воскресенье утром совещания кабинета по вопросам безопасности премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился, чтобы армия не приступала к выполнению договоренности о прекращении огня до тех пор, пока «Хамас» не передаст список освобождаемых в первый день израильтян. В итоге израильские ВВС нанесли очередной удар по объектам радикального движения.

Только в 11.15 утра по местному времени в канцелярии израильского премьера подтвердили получение имен трех заложниц — 24-летней Ронен Гонен, 28-летней Эмили Дамари и 31-летней Дорон Штейнбрехер, которых предстояло освободить до конца дня в воскресенье.

Во второй половине дня появились сообщения, что «Хамас» выполнил первое условие соглашения и передал трех израильских заложниц Красному Кресту на севере сектора Газа. В сети появились видео внедорожников Красного Креста, которые направляются с освобожденными израильтянками к КПП «Нецарим» для доставки их вертолетами в больницу на территории Израиля. В свою очередь, государственная информационная служба Египта сообщила, что Израиль в обмен освободит 90 палестинских заключенных — 69 женщин и 21 подростка до 18 лет.

Подтверждением того, что мирное соглашение заработало, стала и информация о том, что грузовики с гуманитарной помощью в воскресенье начали въезжать в Газу через израильские КПП.

Мир в три хода

О достижении мирного соглашения между Израилем и «Хамасом» объявил 15 января глава правительства Катара и министр иностранных дел страны Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани, сообщивший о завершении переговоров в Дохе, которые проходили при посредничестве США, Катара и Египта.

На 467-й день войны в Газе, которая привела к гибели 1,8 тыс. израильтян и более 46 тыс. палестинцев, стороны согласовали условия мирной сделки, рассчитанной на три этапа. Она предусматривает освобождение около 2 тыс. палестинских заключенных в обмен на 97 израильских заложников (живых и мертвых), а также полный вывод израильских войск из Газы.

Первый этап сделки, который продлится 42 дня, предполагает освобождение 33 израильских заложников из числа военных и гражданских лиц, включая женщин, детей и пожилых людей, в обмен на 1890 палестинских заключенных.

В ходе реализации первого этапа израильские войска должны будут отойти к границам сектора Газа, но пока остаться в их пределах. Как ожидается, с первого дня перемирия возрастут и поставки гуманитарной помощи в Газу — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тыс. палаток и 60 тыс. мобильных домов.

Во время реализации первого этапа стороны также должны будут согласовать детали второго и третьего этапов.

Так, на 16-й день перемирия Израиль и «Хамас», предположительно, начнут переговоры о втором этапе, который должен будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск из Газы. Третий этап должен включать обмен останками, восстановление сектора Газа и полное снятие его блокады, а также вывод из Газы израильских войск.

Гарантами соглашения выступят США, Катар и Египет, которые создадут координационный центр в Каире.

«Египет намерен в координации со своими партнерами — Катаром и Соединенными Штатами — непрерывно работать над выполнением соглашения о прекращении огня и полной реализации его положений. Мы подтверждаем приверженность посредников обеспечению реализации соглашения по Газе в три этапа в согласованные сроки»,— заявили в МИД Египта.

В своем видеообращении к гражданам Израиля, которое он записал накануне официально объявленного срока перемирия, премьер Нетаньяху подвел итоги противостояния с «Хамасом», начавшегося со вторжения в Израиль 7 октября 2023 года, что стало, по его словам, «самым ужасным массовым убийством еврейского народа со времен холокоста». «В этой войне за возрождение мы показываем нашим врагам — и всему миру,— что, когда народ Израиля един, нет силы, которая сможет нас сломить. Я горжусь тем, что являюсь премьер-министром нашего замечательного народа. Горжусь тем, что возглавляю наше государство в такие времена»,— заявил господин Нетаньяху.

Говоря о внешних посредниках, которые способствовали достижению мирных договоренностей, Биньямин Нетаньяху ни разу не упомянул двух гарантов мирной сделки — Катар и Египет, однако четыре раза назвал имя избранного президента США Дональда Трампа, который на момент его обращения еще официально не вступил в должность. «Как только он был избран, президент Трамп подключился к миссии по освобождению заложников. В среду вечером он позвонил мне, поздравил с соглашением и подчеркнул, что его первый этап представляет собой временное прекращение огня. Так он и сказал — “временное прекращение огня”»,— сообщил Биньямин Нетаньяху. Наконец, в своем обращении он также пообещал израильтянам: «Если потребуется вернуться к боевым действиям, мы сделаем это новыми способами и с большой мощью».

Несмотря на то что в своем обращении Биньямин Нетаньяху попытался выступить триумфатором, сокрушившим «Хамас», из 32 членов израильского правительства 24 министра проголосовали за, а восемь — против заключенной сделки.

Имена противников соглашения обнародовала газета Times of Israel. Среди тех, кто не поддержал план Нетаньяху, были ушедший в отставку в знак протеста министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич. Пока остающийся на своем посту господин Смотрич предложил свой вариант решения конфликта. «Мы должны оккупировать сектор Газа и ввести временное военное положение, потому что это единственный способ победить “Хамас”»,— заявил господин Смолич, пригрозивший развалить израильское правительство, если война в Газе не возобновится.

Между тем избранный президент США Дональд Трамп, которого Биньямин Нетаньяху называет главным архитектором мирного соглашения с «Хамасом», вскоре после вступления в должность в понедельник намерен направить в регион своего спецпредставителя по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа для контроля за ходом реализации соглашения. Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на информированные источники, посланник Трампа будет практически постоянно присутствовать в регионе в ближайшие недели и месяцы для устранения обострений на местах, поскольку команда Трампа расценивает соглашение как «хрупкое». По мнению самого Стива Уиткоффа, соглашение «может быть разрушено в любой момент и процесс освобождения заложников будет остановлен».

«Посещение сектора Газа позволит Уиткоффу увидеть своими глазами динамику на месте, а не верить на слово Израилю или палестинцам. Помните, есть много людей, радикалов, фанатиков, не только со стороны “Хамаса”, но и с правого крыла израильской стороны, которые абсолютно заинтересованы в том, чтобы сорвать всю эту сделку»,— сообщил источник NBC.

Сергей Строкань