Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мир замедленного действия

Соглашение между Израилем и «Хамасом» о прекращении огня едва не сорвалось

Соглашение между Израилем и радикальным палестинским движением «Хамас» о перемирии в Газе, предусматривающее освобождение около 2 тыс. палестинских заключенных в обмен на 97 израильских заложников и полный вывод израильских войск из Газы на завершающем этапе, оказалось под угрозой срыва уже в воскресенье — первый объявленный день его действия. Вопреки договоренностям режим прекращения огня вовремя не вступил в силу в связи с тем, что «Хамас» с опозданием назвал имена первых трех освобождаемых заложниц. Но все закончилось благополучно: девушки-заложницы вернулись в Израиль. Урегулирование конфликта в Газе станет одной из главных задач вступающего в должность президента США Дональда Трампа, который в ближайшее время направит в регион своего спецпредставителя по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Предыдущая фотография
Эмили Дамари

Эмили Дамари

Фото: Courtesy of Bring Them Home Now / Reuters

Ронен Гонен

Ронен Гонен

Фото: Gonen Family / Reuters

Дорон Штейнбрехер

Дорон Штейнбрехер

Фото: Courtesy of Bring Them Home Now / Reuters

Матери заложниц рассматривают их фотографии во время освобождения

Матери заложниц рассматривают их фотографии во время освобождения

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Следующая фотография
1 / 4

Эмили Дамари

Фото: Courtesy of Bring Them Home Now / Reuters

Ронен Гонен

Фото: Gonen Family / Reuters

Дорон Штейнбрехер

Фото: Courtesy of Bring Them Home Now / Reuters

Матери заложниц рассматривают их фотографии во время освобождения

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Сделка на волоске

Режим прекращения огня в секторе Газа, который должен был начать действовать в воскресенье в 8:30 по местному времени (9:30 мск), вступил в силу с почти двухчасовым опозданием и с большими трудностями, грозившими его срывом.

Главной проблемой стало то, что «Хамас» не выполнил стартовое условие первого этапа мирного урегулирования — передать Израилю через Катар к 16:00 по местному времени (17:00 мск) в субботу список первых трех освобождаемых заложниц. К утру воскресенья у израильской стороны списка так и не было. В своем заявлении «Хамас» пояснил, что задержка вызвана «техническими причинами на местах» и палестинское движение подтверждает приверженность договоренностям с Израилем.

Однако израильская сторона сочла это объяснение недостаточным. По итогам проведенного в воскресенье утром совещания кабинета по вопросам безопасности премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился, чтобы армия не приступала к выполнению договоренности о прекращении огня до тех пор, пока «Хамас» не передаст список освобождаемых в первый день израильтян. В итоге израильские ВВС нанесли очередной удар по объектам радикального движения.

Только в 11.15 утра по местному времени в канцелярии израильского премьера подтвердили получение имен трех заложниц — 24-летней Ронен Гонен, 28-летней Эмили Дамари и 31-летней Дорон Штейнбрехер, которых предстояло освободить до конца дня в воскресенье.

Во второй половине дня появились сообщения, что «Хамас» выполнил первое условие соглашения и передал трех израильских заложниц Красному Кресту на севере сектора Газа. В сети появились видео внедорожников Красного Креста, которые направляются с освобожденными израильтянками к КПП «Нецарим» для доставки их вертолетами в больницу на территории Израиля. В свою очередь, государственная информационная служба Египта сообщила, что Израиль в обмен освободит 90 палестинских заключенных — 69 женщин и 21 подростка до 18 лет.

Подтверждением того, что мирное соглашение заработало, стала и информация о том, что грузовики с гуманитарной помощью в воскресенье начали въезжать в Газу через израильские КПП.

Мир в три хода

О достижении мирного соглашения между Израилем и «Хамасом» объявил 15 января глава правительства Катара и министр иностранных дел страны Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани, сообщивший о завершении переговоров в Дохе, которые проходили при посредничестве США, Катара и Египта.

На 467-й день войны в Газе, которая привела к гибели 1,8 тыс. израильтян и более 46 тыс. палестинцев, стороны согласовали условия мирной сделки, рассчитанной на три этапа. Она предусматривает освобождение около 2 тыс. палестинских заключенных в обмен на 97 израильских заложников (живых и мертвых), а также полный вывод израильских войск из Газы.

Первый этап сделки, который продлится 42 дня, предполагает освобождение 33 израильских заложников из числа военных и гражданских лиц, включая женщин, детей и пожилых людей, в обмен на 1890 палестинских заключенных.

В ходе реализации первого этапа израильские войска должны будут отойти к границам сектора Газа, но пока остаться в их пределах. Как ожидается, с первого дня перемирия возрастут и поставки гуманитарной помощи в Газу — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тыс. палаток и 60 тыс. мобильных домов.

Во время реализации первого этапа стороны также должны будут согласовать детали второго и третьего этапов.

Так, на 16-й день перемирия Израиль и «Хамас», предположительно, начнут переговоры о втором этапе, который должен будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск из Газы. Третий этап должен включать обмен останками, восстановление сектора Газа и полное снятие его блокады, а также вывод из Газы израильских войск.

Гарантами соглашения выступят США, Катар и Египет, которые создадут координационный центр в Каире.

«Египет намерен в координации со своими партнерами — Катаром и Соединенными Штатами — непрерывно работать над выполнением соглашения о прекращении огня и полной реализации его положений. Мы подтверждаем приверженность посредников обеспечению реализации соглашения по Газе в три этапа в согласованные сроки»,— заявили в МИД Египта.

В своем видеообращении к гражданам Израиля, которое он записал накануне официально объявленного срока перемирия, премьер Нетаньяху подвел итоги противостояния с «Хамасом», начавшегося со вторжения в Израиль 7 октября 2023 года, что стало, по его словам, «самым ужасным массовым убийством еврейского народа со времен холокоста». «В этой войне за возрождение мы показываем нашим врагам — и всему миру,— что, когда народ Израиля един, нет силы, которая сможет нас сломить. Я горжусь тем, что являюсь премьер-министром нашего замечательного народа. Горжусь тем, что возглавляю наше государство в такие времена»,— заявил господин Нетаньяху.

Говоря о внешних посредниках, которые способствовали достижению мирных договоренностей, Биньямин Нетаньяху ни разу не упомянул двух гарантов мирной сделки — Катар и Египет, однако четыре раза назвал имя избранного президента США Дональда Трампа, который на момент его обращения еще официально не вступил в должность. «Как только он был избран, президент Трамп подключился к миссии по освобождению заложников. В среду вечером он позвонил мне, поздравил с соглашением и подчеркнул, что его первый этап представляет собой временное прекращение огня. Так он и сказал — “временное прекращение огня”»,— сообщил Биньямин Нетаньяху. Наконец, в своем обращении он также пообещал израильтянам: «Если потребуется вернуться к боевым действиям, мы сделаем это новыми способами и с большой мощью».

Несмотря на то что в своем обращении Биньямин Нетаньяху попытался выступить триумфатором, сокрушившим «Хамас», из 32 членов израильского правительства 24 министра проголосовали за, а восемь — против заключенной сделки.

Имена противников соглашения обнародовала газета Times of Israel. Среди тех, кто не поддержал план Нетаньяху, были ушедший в отставку в знак протеста министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич. Пока остающийся на своем посту господин Смотрич предложил свой вариант решения конфликта. «Мы должны оккупировать сектор Газа и ввести временное военное положение, потому что это единственный способ победить “Хамас”»,— заявил господин Смолич, пригрозивший развалить израильское правительство, если война в Газе не возобновится.

Биньямин Нетаньяху допустил продолжение войны с «Хамасом»

Между тем избранный президент США Дональд Трамп, которого Биньямин Нетаньяху называет главным архитектором мирного соглашения с «Хамасом», вскоре после вступления в должность в понедельник намерен направить в регион своего спецпредставителя по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа для контроля за ходом реализации соглашения. Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на информированные источники, посланник Трампа будет практически постоянно присутствовать в регионе в ближайшие недели и месяцы для устранения обострений на местах, поскольку команда Трампа расценивает соглашение как «хрупкое». По мнению самого Стива Уиткоффа, соглашение «может быть разрушено в любой момент и процесс освобождения заложников будет остановлен».

«Посещение сектора Газа позволит Уиткоффу увидеть своими глазами динамику на месте, а не верить на слово Израилю или палестинцам. Помните, есть много людей, радикалов, фанатиков, не только со стороны “Хамаса”, но и с правого крыла израильской стороны, которые абсолютно заинтересованы в том, чтобы сорвать всю эту сделку»,— сообщил источник NBC.

Сергей Строкань

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...