ЦАХАЛ подтвердил передачу освобожденных из сектора Газа заложников
Армия Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила информацию о передаче трех заложников «Хамаса» представителям Международного комитета Красного Креста (МККК). Сейчас освобожденных везут к позициям ЦАХАЛа в секторе Газа в сопровождении спецназа израильской армии и сил Службы безопасности Израиля (ISA).
О том, что представители МККК забрали заложников у «Хамаса», ранее сообщали СМИ. По их информации, после передачи заложниц израильским военнослужащим их перевезут в военный госпиталь. Там проведут первичный медосмотр, а затем отправят в больницу в Израиле. Для транспортировки пленников ЦАХАЛ подготовил вертолет.
17 января Израиль и «Хамас» при посредничестве США и Катара подписали соглашение о прекращении огня. Палестинское движение также обязалось отпустить из плена 33 человек, Израиль, в свою очередь, освободит более 1890 палестинских заключенных. 19 января в 12:15 мск прекращение огня официально вступило в силу.
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