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Коммерсантъ FM
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ЦАХАЛ подтвердил передачу освобожденных из сектора Газа заложников

Армия Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила информацию о передаче трех заложников «Хамаса» представителям Международного комитета Красного Креста (МККК). Сейчас освобожденных везут к позициям ЦАХАЛа в секторе Газа в сопровождении спецназа израильской армии и сил Службы безопасности Израиля (ISA).

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Передача одной из заложниц представителям МККК

Передача одной из заложниц представителям МККК

Фото: Reuters TV / Reuters

МККК доставит заложников в специальное подразделение армии Израиля в Газе. Затем их отвезут в больницу, где они смогут встретиться с семьями

МККК доставит заложников в специальное подразделение армии Израиля в Газе. Затем их отвезут в больницу, где они смогут встретиться с семьями

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

По данным телеканала «12», все трое освобожденных — женщины, их имена не называются

По данным телеканала «12», все трое освобожденных — женщины, их имена не называются

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Фото: Shir Torem / Reuters

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Передача одной из заложниц представителям МККК

Фото: Reuters TV / Reuters

МККК доставит заложников в специальное подразделение армии Израиля в Газе. Затем их отвезут в больницу, где они смогут встретиться с семьями

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

По данным телеканала «12», все трое освобожденных — женщины, их имена не называются

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Фото: Shir Torem / Reuters

О том, что представители МККК забрали заложников у «Хамаса», ранее сообщали СМИ. По их информации, после передачи заложниц израильским военнослужащим их перевезут в военный госпиталь. Там проведут первичный медосмотр, а затем отправят в больницу в Израиле. Для транспортировки пленников ЦАХАЛ подготовил вертолет.

17 января Израиль и «Хамас» при посредничестве США и Катара подписали соглашение о прекращении огня. Палестинское движение также обязалось отпустить из плена 33 человек, Израиль, в свою очередь, освободит более 1890 палестинских заключенных. 19 января в 12:15 мск прекращение огня официально вступило в силу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль держит пальцы на спусковом крючке».

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