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Коммерсантъ FM
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Представитель ЦАХАЛа Хагари: в Газе остаются 94 заложника

После того как «Хамас» освободил трех заложников, в секторе Газа остается еще 94 пленника, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. Он не уточнил, сколько человек из заложников живы.

«Мы не можем и не должны забывать, что 94 заложника, включая женщин, детей и пожилых людей, остаются в плену у "Хамаса". Наша миссия не завершена, пока каждый заложник не вернется домой»,— подчеркнул господин Хагари.

19 января в силу вступило соглашение Израиля и «Хамаса» о прекращении огня. Группировка будет обязана отпустить из плена 33 человек, сегодня члены движения освободили трех заложниц. ЦАХАЛ ранее подтвердил, что заложников передали представителям Международного комитета Красного Креста, их доставили в больницу в Израиле.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мир замедленного действия».

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