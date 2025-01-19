Кеш отсюда

Максимальный за девять месяцев объем средств вывели мировые инвесторы из фондов денежного рынка. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), чистый отток средств из таких фондов за минувшую неделю составил $83,5 млрд — 40% от всего объема, инвестированного ранее в этом году. Интерес к защитным активам снижается по мере приближения инаугурации Дональда Трампа. В таких условиях основным спросом пользуются акции американских компаний. Российские инвесторы же скупают акции российских компаний, чему способствуют рост цен на нефть, а также надежды на стабилизацию денежно-кредитной политики ЦБ и разрешение украинского кризиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Международные инвесторы активно сокращают вложения в защитные активы. По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (BofA, учитывает сведения EPFR), клиенты фондов денежного рынка забрали за неделю, закончившуюся 16 января, $83,5 млрд. Сильнее фонды теряли деньги в апреле 2024 года, тогда за неделю, закончившуюся 17 апреля, их потери достигли $160 млрд. В последующие месяцы они привлекли больше средств, чем успевали забрать инвесторы, и по итогам года такие инвестиции превысили $1 трлн.

В первые дни 2025 года мировые инвесторы продолжали массово увеличивать вложения в фонды денежного рынка, в сумме инвестировав $208,5 млрд. Это было связано, как считает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева, с подготовкой наличности компаниями и частными инвесторами для уплаты налогов. Чтобы деньги просто не лежали на счетах, их размещают в фонды денежного рынка как наиболее безопасный и ликвидный класс активов, который к тому же приносит неплохой доход, так как ставка ФРС США остается на высоком уровне (4,25–4,75% годовых), поясняет она. «Фонды денежного рынка — это безопасный выбор на фоне реверансов уходящего правительства демократов, которое активно добавляет волатильности своей риторикой — санкции, громкие заявления и так далее»,— добавляет госпожа Николаева.

$83,5 миллиарда забрали за неделю, закончившуюся 16 января 2025 года, клиенты фондов денежного рынка, по данным EPFR.

Однако по мере приближения даты инаугурации Дональда Трампа снизились риски новых неожиданных шагов со стороны уходящей администрации Белого Дома. Это способствовало избирательному росту аппетита к риску у мировых инвесторов. По данным EPFR, чистые вложения во все фонды акций составили по итогам минувшей недели $13 млрд., из которых $11,6 млрд поступило в фонды США. «Американский рынок — это фаворит 2025 года: надежный, ликвидный и многообещающий за счет обещанной Трампом протекционистской политики,— говорит Алена Николаева.— На фоне этого Европа и развивающиеся рынки выглядят очень слабо, а Китай перед началом Трампа 2.0 пока и вовсе под флагом риска и неопределенности».

Российский рынок выбивается из общей картины развивающихся стран. В первые дни нового года российский индекс Московской биржи преимущественно снижался и 10 января опускался до 2744,58 пункта, потеряв с начала года 4,8%. Но в последующие дни индекс смог не только отыграть снижение первых дней, но и выйти в красную область, завершив минувшую неделю на максимальном уровне с августа 2023 года — 2945,52 пункта. «Ключевыми драйверами восстановления российского рынка акций стали повышение стоимости нефти Brent выше $80 за баррель, возможность начала переговоров по конфликту на Украине, а также данные по инфляции в России, которые оказались лучше ожиданий рынка»,— отмечает старший аналитик УК «Тринфико» Алина Караваева.

Важное значение для российского рынка будут иметь первые шаги Дональда Трампа на посту президента США.

Инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов не исключает того, что после инаугурации Дональда Трампа может состояться его встреча с Владимиром Путиным, в ходе которой возможны позитивные сюрпризы в отношении урегулирования российско-украинского конфликта. Однако не исключено и введение новых жестких санкций против нефтяной промышленности РФ как инструмента давления на Россию, считает он. «Нас может ждать дополнительная геополитическая волатильность на фондовом рынке»,— не исключает эксперт.

Виталий Гайдаев