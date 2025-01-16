Инаурумация Дональда Трампа

Котировки золота на мировом рынке после месячного перерыва вернулись выше уровня $2700 за тройскую унцию. С начала года цена выросла почти на 4%. Игра на повышение идет на фоне слабых данных по безработице в США, а также на ожиданиях инаугурации Дональда Трампа. Аналитики не исключают, что в сложившихся условиях котировки могут достигнуть $2800–3000 за унцию. Однако жесткие действия нового президента США могут заставить ФРС приостановить смягчение ДКП, в результате золото потеряет в цене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» («Красцветмет»), производство слитков золота

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» («Красцветмет»), производство слитков золота

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В четверг, 16 января, котировки золота на мировом рынке впервые в этом году поднялись выше уровня $2700 за тройскую унцию. По данным Investing.com, в ходе торгов они достигали отметки $2724,8 за унцию, максимума с 6 ноября 2024 года. По сравнению с закрытием среды рост составил 1%, с начала года они прибавили 3,8%. На Московской бирже в четверг котировки золота также обновили полуторамесячный максимум, приблизившись к уровню 9 тыс. руб./г. По итогам дня цена остановилась чуть ниже этого уровня — 8,99 тыс. руб./г. С начала года рост составил 5,2%.

Повышение стоимости золота происходит на фоне более существенного подъема цен других благородных металлов.

Так, цена серебра выросла с начала года на 6,6% и после месячного перерыва вернулась к $30,8 за унцию. Платина прибавила в цене 4,6%, до отметки $945 за унцию, котировки палладия выросли на 4,3%, до $950 за унцию, максимума с первой декады декабря.

Обновление локального максимума прошло на фоне вышедших в США более слабых, чем ожидали участники рынка, данных по экономике. В четверг Министерство труда сообщило, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 14 тыс. человек — до 217 тыс. человек. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 210 тыс. шт. В таких условиях инвесторы рассчитывают на сохранение мягкой монетарной политики американского регулятора.

Поддержку ценам оказывает и приближение инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

Как отмечает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Кирилл Климентьев, его политический стиль, связанный с конфронтацией и нестабильностью, вероятно, усилит глобальную неопределенность. В декабрьском опросе глобальных портфельных менеджеров, проведенном аналитиками Bank of America (см. “Ъ” от 18 декабря 2024 года), наибольшие страхи вызывали опасения новых торговых войн и вызванная ими рецессия.

8,99 тысячи рублей за грамм составила стоимость золота на Московской бирже 16 января, обновив полуторамесячный максимум.

«Ожидания новых торговых войн, санкций и ужесточения риторики в отношении Китая и других стран могут подтолкнуть рынки к очередной волне инвестиций в защитные активы, включая золото»,— считает господин Климентьев.

В сложившихся условиях мировые цены на золото могут еще вырасти. По оценке «Цифра брокер», в течение ближайших 12 месяцев цены будут находиться в диапазоне $2800–3000 за унцию. Рублевая цена металла также будет определяться движением курсов иностранных валют. Впрочем, начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин указывает, что Дональд Трамп уже на следующей неделе может ввести торговые пошлины, что усилит инфляционное давление в США и может заставить ФРС приостановить смягчение ДКП. Доллар в таком случае будет укрепляться, а золото может потерять в цене, отмечает он.

Виталий Гайдаев