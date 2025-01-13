Разница, данная в ощущениях

За неделю до вступления Дональда Трампа в должность президента США в команде республиканца все активнее заговорили об организации встречи с Владимиром Путиным. По словам советника будущего хозяина Овального кабинета по нацбезопасности Майка Уолца, подготовка к переговорам двух лидеров «идет полным ходом», а в ближайшие дни или недели между ними состоится телефонный разговор. О том, что подготовка контактов ведется, несколькими днями ранее заявлял и сам Дональд Трамп. В Кремле же 13 января сообщили, что «пока никакой предметной подготовки нет», но выразили готовность к ней приступить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ivan Sekretarev / AP Фото: Ivan Sekretarev / AP

До смены президента США осталось меньше недели — уже 20 января Дональд Трамп вернется в Белый дом спустя четыре года после проигрыша на выборах 2020-го. Команда республиканца, похоже, едва справляется с предвкушением этого момента и вовсю комментирует предстоящие шаги новой администрации. Это касается и перспектив урегулирования российско-украинского конфликта, положить конец которому господин Трамп ранее обещал «за 24 часа» или «очень быстро». За последнее время сроки установления мира, правда, сдвинулись — по словам будущего спецпосланника США по Украине и России Кита Келлога, Вашингтон намерен добиться прекращения огня в первые 100 дней, тем не менее подготовка к запуску процесса соратниками республиканца ведется активная.

Одним из элементов — возможно, ключевым — должна стать встреча Дональда Трампа и Владимира Путина.

Выбранный республиканцем на должность советника по нацбезопасности Майк Уолц в интервью телеканалу ABC News 12 января заявил, что подготовка к очным переговорам двух лидеров «идет полным ходом», и анонсировал телефонную беседу между главами государств в ближайшие дни или недели.

По словам господина Уолца, Дональд Трамп решительно настроен «заключить сделку», но, не поддерживая каких-либо отношений и не ведя диалога «с противоположной стороной», добиться этого невозможно. Поэтому будущая администрация будет «обязательно заниматься этим в ближайшие месяцы». При этом он не смог подтвердить, идет ли речь о двусторонней встрече или же переговорах на троих вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Мы пока не определили точный формат»,— пояснил Майк Уолц.

Он добавил, что важную роль в старте переговоров об урегулировании может сыграть стабилизация фронта украинской стороной. В связи с этим он призвал Киев «решить» вопрос с нехваткой живой силы на поле боя. По его словам, Украине необходимо снизить призывной возраст по мобилизации, ведь если «украинцы призывают весь мир поддержать демократию, пойдя ва-банк, они сами должны пойти ва-банк, чтобы поддержать демократию». «Проблемы с живой силой необходимо решить»,— заключил советник Дональда Трампа.

За несколько дней до этого и сам господин Трамп говорил журналистам, что подготовка к переговорам с Владимиром Путиным ведется.

«Президент Путин хочет встретиться. Он заявлял об этом даже публично, и мы должны положить конец этой войне. Это кровавый беспорядок»,— заявил республиканец.

На это высказывание Дональда Трампа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 января отметил, что конкретных планов по встрече пока нет. После интервью Майка Уолца господин Песков 13 января еще раз заверил, что «пока никакой предметной подготовки нет».

Почему Кремль и команда Дональда Трампа столь серьезно расходятся в оценках хода подготовки контактов, ни одна из сторон не поясняет.

Тем не менее активность республиканца и его соратников запустила своеобразное соревнование среди третьих стран, желающих принять у себя возможную встречу.

В частности, готовность организовать переговоры выразила Швейцария устами руководителя пресс-службы местного МИДа Николя Бидо.

По его словам, после «саммита мира» в Бюргенштоке, состоявшегося в середине июня 2024 года, Москва, Киев и Вашингтон «регулярно информировались» о готовности Швейцарии поддержать «любые дипломатические усилия по установлению мира». Правда, навязывать свое посредничество Берн не собирается. Кроме того, перспективы этой страны стать площадкой для подобной встречи сегодня выглядят весьма туманно. После февраля 2022 года РФ внесла Швейцарию в список «недружественных государств», а глава МИДа Сергей Лавров отмечал, что она больше не может считаться нейтральной страной.

В начале января о готовности предоставить место для долгожданной встречи обмолвился и Казахстан. Президент республики Касым-Жомарт Токаев рассказал, что во время телефонного разговора в декабре Дональд Трамп интересовался у него «видением прекращения военных действий на Украине». Господин Токаев подчеркнул, что Астана «не напрашивается» в посредники, но всегда готова «прийти на помощь в разрешении международных проблем».

Пока же активнее всех проявила себя Сербия. Ее президент Александр Вучич 12 января заверил, что Белград заинтересован и готов принять встречу Дональда Трампа и Владимира Путина, гарантировав безопасность обоим президентам. По его словам, Сербия — «это место на Земле, которое чрезвычайно бы подошло обоим». «Это страна, где президент Трамп пользуется наибольшей поддержкой во всей Европе. Нет страны, которая могла бы сравниться с Сербией по уровню одобрения президента Трампа… Это также страна, где очень, очень популярен президент Путин»,— объяснил свою логику господин Вучич.

Впрочем, как отметил 13 января Дмитрий Песков, говорить о какой-либо конкретной площадке преждевременно.

По его словам, «многие страны предлагают свои услуги как страны, где гипотетически можно провести переговоры», однако предметнее обо всем этом можно будет говорить после инаугурации Дональда Трампа.

В мире в целом позитивно относятся к потенциальным переговорам господ Трампа и Путина. Так, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на днях заверил, что всемирная организация приветствует «любой диалог между США и Россией». Неплохой новостью возможную встречу двух лидеров назвал Олаф Шольц, канцлер Германии — второго по объемам помощи после США союзника Украины.

Впрочем, сам факт готовящейся встречи и даже ее проведение отнюдь не гарантируют реальный успех подобных переговоров. Как писал 13 января “Ъ”, история взаимодействия Владимира Путина и Дональда Трампа показывает, что достигнутые во время их контактов договоренности в большинстве случаев так и не были реализованы.

Алексей Забродин