Вышел рынок из провала

Индекс Московской биржи с трудом преодолел уровень 2900 пунктов, с начала года он вырос всего на 1%, но, что важнее, полностью преодолен провал первых дней года. Оптимизм инвесторов аналитики традиционно связывают с макроэкономикой и геополитикой. Однако пока рост выглядит неустойчивым, для его продолжения рынку нужны свежие идеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В четверг 16 января индекс Московской биржи впервые за пять месяцев преодолел уровень 2900 пунктов. В ходе торгов индекс достигал отметки 2929,28 пункта, максимума со 2 августа 2024 года. Торговая сессия закрылась на значении показателя 2911,29, на 2,4% выше закрытия среды. Однако с начала года рост составил менее 1%: сказываются провальные результаты первых торгов января, когда на ожиданиях очередных санкций индекс Мосбиржи опускался ниже 2745 пунктов (см. “Ъ” от 11 января).

В четверг, по словам аналитиков, инвесторы реагировали на позитивные данные, которые появились в последние дни. Так, вечером 15 января Росстат опубликовал данные по инфляции за 2024 год, которая достигла 9,52%. Этот показатель превысил оценки ЦБ (8–8,5%), однако оказался ниже консенсус-прогноза экономистов, опрошенных «Интерфаксом» (9,8%). Вышедшие данные по потребительскому кредитованию свидетельствуют о значительном охлаждении этого рынка (см. “Ъ” от 14 января). «Это увеличило вероятность того, что ЦБ все же завершил цикл повышения ключевой ставки и может приступить к ее снижению раньше, чем еще недавно рассчитывали многие участники рынка»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. «Если наметившаяся в декабре тенденция на замедление инфляции продолжится и в январе, можно будет ожидать выхода на плато в цикле повышения ключевой ставки»,— продолжает ведущий аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Ранее представители ЦБ неоднократно заявляли, что при определении действий в отношении ключевой ставки ориентируются как на инфляцию, так и кредитование (см. “Ъ” от 21 декабря 2024 года).

Поддержали российский рынок и возросшие цены на нефть. По данным Investing.com, котировки североморской Brent на спот-рынке второй день держатся выше уровня $80 за баррель, то есть вблизи максимума с августа 2024 года. С начала года цены выросли более чем на 7%. «Как правило, рост цен на нефть позитивно отражается на финансовых результатах российских нефтяных компаний и, как следствие, на котировках их акций, а также на индексе Мосбиржи, в котором доля таких компаний около 30%»,— пояснил руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин.

Аналитики также считают, что роль сыграли положительные ожидания потепления отношений с США после инаугурации Дональда Трампа. Инвесторы ожидают разрешения конфликта с Украиной, разблокировки активов, возобновления торгово-финансовых взаимоотношений с США и другими недружественными сегодня странами, пояснила Наталия Пырьева.

Впрочем, как отмечают эксперты, перечисленные факторы нельзя назвать устойчивыми. Как оценивает госпожа Пырьева, «к снижению ключевой ставки Банк России сможет перейти не раньше второй половины года при самом оптимистичном сценарии». При этом в базовом сценарии аналитик закладывает начало смягчения денежно-кредитной политики на осень 2025 года. Кроме того, текущий рост стоимости нефти может быть нивелирован возможным ростом затрат российских нефтяных компаний на обход введенных внешнеторговых ограничений, отмечает Андрей Ванин. Поэтому происшедший в январе рост стоимости нефти «не должен значительно отразиться на индексе Московской биржи». Да и возможное потепление отношений с западными странами вряд ли «будет носить оптимистичный характер, поскольку США продолжат защищать свои собственные интересы», указывает Наталия Пырьева.

Старший инвестиционный аналитик «Го Инвест» Ильдар Макаренков также считает, что большая часть позитива уже отыграна. Поэтому для дальнейшего роста российского фондового рынка нужны более весомые подтверждения «бычьих тезисов» о развороте ДКП Банком России и начале переговоров между Россией и Украиной. Лишь в случае появления очертания мирных договоренностей индекс Московской биржи может прибавить еще 8–10%, резюмировал господин Макаренков.

Ксения Куликова