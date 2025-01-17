«Хамас» объявил о разрешении всех разногласий с Израилем по перемирию

Палестинское движение «Хамас» объявило о разрешении всех споров с Израилем по вопросам прекращения огня в секторе Газа. В заявлении движения в Telegram-канале говорится, что вскоре будет опубликован списки палестинских заключенных, которых израильские власти планируют освободить на первом этапе сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ramadan Abed / Reuters Фото: Ramadan Abed / Reuters

Все препятствия, по сообщению представителей «Хамаса», были устранены утром 17 января: «Благодаря усилиям посредников все препятствия, возникшие в результате несоблюдения Израилем соглашения о прекращении огня, были устранены»,— говорится в документе.

По сообщению подразделения гражданской обороны сектора Газа, опубликованного 17 января, с момента подписания соглашения погибло более 101 человека, в числе которых насчитывается 27 детей. Предварительно, огонь прекратится 19 января.

Подробнее о разрешении конфликта — в материале «Ъ» «ЦАХАЛ обяжут сдерживаться».