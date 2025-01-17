Офис Биньямина Нетаньяху подтвердил официальное подписание сделки по Газе

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил подписание еврейским государством, палестинским движением «Хамас», США и Катаром сделки о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Об этом сообщили газеты The Jerusalem Post и The Times of Israel. Теперь господин Нетаньяху должен созвать правительство для утверждения договоренностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Amir Cohen / File Photo / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Amir Cohen / File Photo / Reuters

«Нетаньяху... распорядился созвать военно-политический кабинет, а затем провести заседание правительства для утверждения плана»,— сказано в статье JP. Ранее сегодня об официальном подписании в Дохе соответствующего соглашения сообщил Axios.

О соглашении между Израилем и «Хамасом» сообщил 15 января премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман аль-Тани. На первом 42-дневном этапе ЦАХАЛ начнет вывод войск из анклава, «Хамас» освободит 33 заложника. В рамках второго этапа намечено освобождение всех израильтян, постоянное прекращение огня. Израиль полностью выведет войска и освободит более тысячи заключенных. На третьем этапе стороны проведут обмен телами погибших, в Газе начнутся восстановительные работы.

Подробнее — в материале «Ъ».