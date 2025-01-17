Axios: Израиль, «Хамас» и посредники официально подписали соглашение по Газе

Представители Израиля, палестинского движения «Хамас», а также США и Катара официально подписали соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщили источники Axios. Накануне вечером о договоренности с «окончательными поправками» израильской и палестинской сторон сообщал «Аль-Арабия».

Правительство Израиля при этом отложило голосование по сделке на вечер 18 января, чтобы убедиться в освобождении первой группы заложников. В связи с этим вступление соглашения в силу откладывается с 19 января примерно на полдень 20 января, рассказал порталу помощник израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Власти Израиля ранее обвинили «Хамас» в срыве договоренностей «в последнюю минуту».

О трехэтапном соглашении между Израилем и «Хамасом» сообщил 15 января премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман аль-Тани. На первом этапе ЦАХАЛ начнет вывод войск из анклава, «Хамас» освободит 33 заложника. В рамках второго этапа намечено освобождение всех израильтян, постоянное прекращение огня. Израиль полностью выведет войска и освободит более тысячи заключенных. На третьем этапе стороны проведут обмен телами погибших, в Газе начнутся восстановительные работы.

Подробнее — в материале «Ъ».