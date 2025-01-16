Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта спецпосланниками в Голливуде

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении актеров Джона Войта, Сильвестра Сталлоне и Мэла Гибсона на должность своих спецпосланников в Голливуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избранный президент США Дональд Трамп

Фото: Jeenah Moon / Reuters Избранный президент США Дональд Трамп

Фото: Jeenah Moon / Reuters

«С гордостью объявляю, что Джон Войт, Мэл Гибсон и Сильвестр Сталлоне будут моими спецпосланниками в великом, но очень проблемном месте — Голливуде (штат Калифорния). В этом качестве они будут работать над тем, чтобы сделать его... больше, лучше и сильнее»,— написал республиканец в соцсети Truth Social.

По словам господина Трампа, названные актеры станут его «глазами и ушами» в Голливуде. Избранный американский президент также выразил уверенность, что в период его каденции снова настанет «золотой век Голливуда».

В Лос-Анджелесе с 7 января продолжаются масштабные пожары, погибло не менее 24 человек. Президент США Джо Байден объявил в штате режим масштабного бедствия. Общая площадь пожаров в округе превысила 16 тыс. га. Огонь уничтожил более 12,3 тыс. строений, в том числе дома голливудских знаменитостей в районе Голливудских холмов в Лос-Анджелесе. Аналитическая компания AccuWeather подсчитала, что ущерб может составить до $275 млрд.

Господин Трамп неоднократно критиковал местные власти, в частности губернатора Калифорнии демократа Гэвина Ньюсома, и анонсировал планы посетить пострадавшие при пожарах районы штата.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пожары в Калифорнии зажгли пламенные речи».