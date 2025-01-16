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Коммерсантъ FM
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Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта спецпосланниками в Голливуде

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении актеров Джона Войта, Сильвестра Сталлоне и Мэла Гибсона на должность своих спецпосланников в Голливуде.

Избранный президент США Дональд Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп

Фото: Jeenah Moon / Reuters

«С гордостью объявляю, что Джон Войт, Мэл Гибсон и Сильвестр Сталлоне будут моими спецпосланниками в великом, но очень проблемном месте — Голливуде (штат Калифорния). В этом качестве они будут работать над тем, чтобы сделать его... больше, лучше и сильнее»,— написал республиканец в соцсети Truth Social.

По словам господина Трампа, названные актеры станут его «глазами и ушами» в Голливуде. Избранный американский президент также выразил уверенность, что в период его каденции снова настанет «золотой век Голливуда».

В Лос-Анджелесе с 7 января продолжаются масштабные пожары, погибло не менее 24 человек. Президент США Джо Байден объявил в штате режим масштабного бедствия. Общая площадь пожаров в округе превысила 16 тыс. га. Огонь уничтожил более 12,3 тыс. строений, в том числе дома голливудских знаменитостей в районе Голливудских холмов в Лос-Анджелесе. Аналитическая компания AccuWeather подсчитала, что ущерб может составить до $275 млрд.

Господин Трамп неоднократно критиковал местные власти, в частности губернатора Калифорнии демократа Гэвина Ньюсома, и анонсировал планы посетить пострадавшие при пожарах районы штата.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пожары в Калифорнии зажгли пламенные речи».

Фотогалерея

Город сгоревших ангелов

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Автомобиль проезжает мимо домов и транспортных средств, уничтоженных пожаром

Автомобиль проезжает мимо домов и транспортных средств, уничтоженных пожаром

Фото: Noah Berger / AP

Сгоревшие виллы в Малибу

Сгоревшие виллы в Малибу

Фото: Matt Mills McKnight / Reuters

Расплавленная огнем детская площадка в Альтадене

Расплавленная огнем детская площадка в Альтадене

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Пляж в Лос-Анджелесе

Пляж в Лос-Анджелесе

Фото: Ethan Swope / AP

Разрушенный дом в Лос-Анджелесе

Разрушенный дом в Лос-Анджелесе

Фото: Carlos Barria / Reuters

Пожарные расчищают противопожарную полосу

Пожарные расчищают противопожарную полосу

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Сгоревший электромобиль Tesla

Сгоревший электромобиль Tesla

Фото: Carlos Barria / Reuters

Подъемник рядом со сгоревшим домом

Подъемник рядом со сгоревшим домом

Фото: David Ryder / Reuters

Поисково-спасательная группа обыскивает сгоревший дом в Лос-Анджелесе

Поисково-спасательная группа обыскивает сгоревший дом в Лос-Анджелесе

Фото: David Ryder / Reuters

Сгоревший столб на линиях электропередач в Альтадене

Сгоревший столб на линиях электропередач в Альтадене

Фото: Daniel Cole / Reuters

Член поисково-спасательной группы помечает автомобиль

Член поисково-спасательной группы помечает автомобиль

Фото: David Ryder / Reuters

Сгоревшее фруктовое дерево перед разрушенным домом

Сгоревшее фруктовое дерево перед разрушенным домом

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Поисково-спасательная группа осматривает собаку, которую нашли недалеко от сгоревшего дома

Поисково-спасательная группа осматривает собаку, которую нашли недалеко от сгоревшего дома

Фото: David Ryder / Reuters

Сотрудник поисково-спасательной службы на месте сгоревшего дома

Сотрудник поисково-спасательной службы на месте сгоревшего дома

Фото: Daniel Cole / Reuters

Сгоревшие виллы в Малибу

Сгоревшие виллы в Малибу

Фото: Matt Mills McKnight / Reuters

Остатки фонтана на сгоревшей вилле в районе Пасифик-Палисейдс

Остатки фонтана на сгоревшей вилле в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Daniel Cole / Reuters

Поисково-спасательная группа на месте разрушенного дома в Лос-Анджелесе

Поисково-спасательная группа на месте разрушенного дома в Лос-Анджелесе

Фото: Richard Vogel / AP

Район Пасифик-Палисейдс после пожара

Район Пасифик-Палисейдс после пожара

Фото: John Locher / AP

Пожарная бригада тушит очаги пожара недалеко от Малхолланд Драйв в Лос-Анджелесе

Пожарная бригада тушит очаги пожара недалеко от Малхолланд Драйв в Лос-Анджелесе

Фото: David Swanson / Reuters

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Автомобиль проезжает мимо домов и транспортных средств, уничтоженных пожаром

Фото: Noah Berger / AP

Сгоревшие виллы в Малибу

Фото: Matt Mills McKnight / Reuters

Расплавленная огнем детская площадка в Альтадене

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Пляж в Лос-Анджелесе

Фото: Ethan Swope / AP

Разрушенный дом в Лос-Анджелесе

Фото: Carlos Barria / Reuters

Пожарные расчищают противопожарную полосу

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Сгоревший электромобиль Tesla

Фото: Carlos Barria / Reuters

Подъемник рядом со сгоревшим домом

Фото: David Ryder / Reuters

Поисково-спасательная группа обыскивает сгоревший дом в Лос-Анджелесе

Фото: David Ryder / Reuters

Сгоревший столб на линиях электропередач в Альтадене

Фото: Daniel Cole / Reuters

Член поисково-спасательной группы помечает автомобиль

Фото: David Ryder / Reuters

Сгоревшее фруктовое дерево перед разрушенным домом

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Поисково-спасательная группа осматривает собаку, которую нашли недалеко от сгоревшего дома

Фото: David Ryder / Reuters

Сотрудник поисково-спасательной службы на месте сгоревшего дома

Фото: Daniel Cole / Reuters

Сгоревшие виллы в Малибу

Фото: Matt Mills McKnight / Reuters

Остатки фонтана на сгоревшей вилле в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Daniel Cole / Reuters

Поисково-спасательная группа на месте разрушенного дома в Лос-Анджелесе

Фото: Richard Vogel / AP

Район Пасифик-Палисейдс после пожара

Фото: John Locher / AP

Пожарная бригада тушит очаги пожара недалеко от Малхолланд Драйв в Лос-Анджелесе

Фото: David Swanson / Reuters

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