AccuWeather оценила ущерб от пожаров в Клифорнии в $275 млрд

Ущерб, который нанесли лесные пожары в Калифорнии, может составлять $250–275 млрд, подсчитала компания по предоставлению метеорологических сводок AccuWeather. По последним данным, огонь распространился на площади более 160 кв. км.

«Это уже один из самых страшных лесных пожаров в истории Калифорнии. Если в ближайшие дни сгорит еще большее количество строений, лесные пожары могут стать крупнейшими в современной истории штата по числу сгоревших зданий и экономическим потерям»,— сказал главный метеоролог AccuWeather Джонатан Портер.

Господин Портер добавил, что оценка ущерба — $250–275 млрд — остается предварительной. По его словам, сохраняются риски для жителей Лос-Анджелеса, их домов, местного бизнеса и туризма. Кроме того, размеры ущерба в некоторых районах все еще неизвестны.

Один из крупнейших лесных пожаров в настоящий момент бушует на территории между городами Санта-Моника и Малибу, где расположены одни из самых дорогих объектов жилой недвижимости в США. Огонь там распространился на площади 95,9 кв. км.

Пожары в округе Лос-Анджелес вспыхнули 7 января и охватили районы Пасифик-Палисейдс, Малибу, Итон, Алтадена и Херст. Известно как минимум о 24 погибших. Сгорели более 12 тыс. строений. Президент Джо Байден объявил в штате режим масштабного бедствия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пожары в Калифорнии зажгли пламенные речи».