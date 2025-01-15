Трамп намерен посетить пострадавшие при пожарах районы Калифорнии

Избранный президент США Дональд Трамп планирует посетить районы Калифорнии, пострадавшие в результате масштабных пожаров. Об этом сообщил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избранный президент США Дональд Трамп

Фото: Marco Bello / Reuters Избранный президент США Дональд Трамп

Фото: Marco Bello / Reuters

«Я разговаривал с президентом Трампом около 90 минут назад. Полагаю, он планирует поехать в Южную Калифорнию, чтобы увидеть бедствие своими глазами»,— сказал господин Джонсон журналистам (цитата по ТАСС).

Кроме того, он сообщил, что в день инаугурации Дональда Трампа 20 января, государственные флаги над Капитолием будут подняты. Ранее уходящий глава государства Джо Байден распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о 39-м президенте США Джимми Картере, который скончался 30 декабря 2024 года в возрасте 100 лет.

В Лос-Анджелесе с 7 января продолжаются масштабные пожары, погибло не менее 24 человек. Президент США Джо Байден объявил в штате режим масштабного бедствия. Общая площадь пожаров в округе превысила 16 тыс. га. Огонь уничтожил более 12,3 тыс. строений, в том числе дома голливудских знаменитостей. Аналитическая компания AccuWeather подсчитала, что ущерб от пожаров может составить до $275 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пожары в Калифорнии зажгли пламенные речи».