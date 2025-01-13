ABC News: жертвами пожаров в Калифорнии стали не менее 24 человек

По меньшей мере 24 человека стали жертвами масштабных пожаров в американском штате Калифорния. Об этом сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на данные департамента судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес. Ранее стало известно о гибели 16 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ringo Chiu / Reuters Фото: Ringo Chiu / Reuters

«Подтверждена гибель 16 человек при пожаре "Итон" и восьми человек при пожаре Палисейдс»,— сообщил телеканал.

С 7 января в Лос-Анджелесе продолжаются масштабные пожары, которые охватили районы Пасифик-Палисейдс, Малибу, Итон, Альтадену и Херст. Президент США Джо Байден объявил в штате режим масштабного бедствия. Площадь возгорания в районе Большого Лос-Анджелеса составляет примерно 15,8 тыс. га. Огонь уничтожил целые населенные пункты и более чем 12 тыс. зданий. Банк JPMorgan Chase оценил ущерб почти в $50 млрд, а аналитическая компания AccuWeather подсчитала, что ущерб от пожаров может дойти до $150 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Огонь идет по Калифорнии».