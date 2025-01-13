Наличные оказались какими-то незанятными

Декабрь 2024 года оказался провальным месяцем в части выдачи кредитов наличными, падение к ноябрю составило 20%. Средняя сумма такого кредита оказалась минимальной за последние десять лет. Эксперты связывают такую ситуацию с жесткими ограничениями ЦБ в части необеспеченного кредитования, высоким уровнем ключевой ставки и не рассчитывают на разворот тренда до перехода ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным аналитического агентства Frank RG, в декабре выдачи кредитов наличными снизились на 20,3% к ноябрю, до 181,6 млрд руб. Это худший результат из всех сегментов розничного кредитования. В количественном выражении было выдано на 13,6% меньше кредитов по сравнению с ноябрем 2024 года. При этом результат декабря 2024 года стал минимальным месячным показателем выдач в сегменте с апреля 2022 года. По итогам 2024 года общие выдачи в сегменте снизились на 16,7% по сравнению с 2023 годом, до 5,7 трлн руб.

При этом средний объем выданного кредита наличными в декабре снизился до 125,4 тыс. руб. (минус 7,7% к ноябрю 2024 года). Это месячный минимум за всю историю наблюдений (с декабря 2014 года).

По оценке Frank RG, в декабре общий объем выданных кредитов физлицам снизился на 6,21% (минус 39,3 млрд руб. к ноябрю 2024 года). Снижение объема выдач зафиксировано во всех сегментах, кроме ипотечного,— месячный рост в данном сегменте составил 3,7% (на 273,6 млрд руб.). Наибольшее снижение было зафиксировано в сегменте кредитов наличными, наименьшее — в автокредитовании (минус 0,6% за месяц).

Снижение выдач кредитов наличными в декабре относительно ноября наблюдается второй год подряд, хотя ранее декабрь, наоборот, демонстрировал рост по сравнению с ноябрем. Впрочем, после провала в декабре прошлого года динамику выдач удалось восстановить, в мае объем выданных за месяц кредитов наличными составил 663,5 млрд руб., после началось снижение.

В банках признают тенденцию. «Помимо ключевой ставки и высоких ставок в кредитовании, в этом году регулятор достаточно сильно ограничивал потенциальные выдачи за счет макропруденциальных лимитов. Каждый квартал регулятор усиливал эти ограничения, тем самым сужал объем потенциальных заемщиков,— поясняет директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.— Рынок идет ровно в ту сторону, куда его направляет регулятор. И сейчас это уже видно на номинальных цифрах. Если в середине года мы выдавали 250–290 млрд руб. в месяц, то сейчас это значительно меньше 100 млрд руб.».

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Без смягчения денежно-кредитной политики или регулирования даже при высоком потребительском спросе маловероятно значимое восстановление динамики в кредитах наличными и после первого квартала, уверен директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Аналитики не ожидают скорого снижения ключевой ставки. В базовом сценарии инфляция будет замедляться медленно и ЦБ будет удерживать ключевую ставку на текущем уровне 21% весь 2025 год, ожидает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Статистика по розничному кредитованию за декабрь не меняет ожиданий по прогнозу ключевой ставки. Ее сохранение на отметке 21% в феврале выглядит наиболее вероятным, если допустить, что инфляция не предоставит сюрпризов»,— согласен начальник аналитического отдела банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

В результате, по мнению управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, в январе 2025 года выдачи потребительских кредитов могут оказаться на историческом минимуме за последние 4–5 лет.

«Сокращение среднего чека — это результат снижения банками одобряемых сумм кредитов. Рост процентной нагрузки на заемщиков значительно опережает скорость индексации их доходов,— отмечает он.— Долговая нагрузка ухудшается». Рост среднего чека же возможен только при снижении ключевой ставки и улучшении макроэкономических показателей, но, вероятно, это произойдет не ранее второго полугодия 2025 года, уверен президент инвестплатформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов.

При этом на фоне сокращения темпов наращивания кредитных портфелей может проявляться возрастание доли проблемных ссуд в портфелях, с учетом вызревания старых кредитов и сокращения возможностей по перекредитовке, предостерегает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Однако для реализации такого сценария снижение темпов кредитования должно сопровождаться существенным замедлением экономического роста и повышением безработицы, добавляет он.

Ксения Дементьева, Виталий Гайдаев