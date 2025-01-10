Санкции поддержали российские акции

Финал первой рабочей недели нового года на рынке акций выдался ярким. Еще до официального опубликования появилась информация о последних санкциях уходящей администрации Джо Байдена в отношении российских нефтяных и судоходных компаний. Намеренная утечка вызвала игру на понижение. Однако полностью реализовать негативный сценарий спекулянты не смогли — индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) закрылся выше уровня 2800 пунктов. К концу месяца аналитики не исключают роста индикатора до 3000 пунктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Первые торговые дни 2025 года на Московской бирже не впечатляли ни объемами, ни динамикой. Впрочем, в отсутствие многих участников рынка и каких-либо значимых новостей другого и не стоило ожидать. Открывшись ростом почти до 2900 пунктов 3 января, индекс Московской биржи быстро откатился до 2800 пунктов и в межпраздничные дни балансировал между этими значениями. Ежедневные объемы составляли 53–74 млрд руб.

Однако по окончании каникул активность участников рынка заметно возросла. «9 и 10 января на биржу вернулись объемы вместе с институциональными участниками»,— отметили в «Солид Брокере». В четверг объем торгов на основной сессии достиг 133 млрд руб., а в пятницу, 10 января, превысил 186 млрд руб.

Причем в первый полноценный торговый день после праздников индекс MOEX снизился на 2,4%, откатившись до 2773 пунктов на фоне слухов о введении новых санкций со стороны США в отношении российского нефтяного сектора.

Среди лидеров падения были акции «Газпрома», «Роснефти», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза», «Совкомфлота».

При открытии торгов в пятницу негативные настроения, подогреваемые слухами о новых санкциях, сохранялись, а индекс Московской биржи откатился ниже отметки 2745 пунктов, минимума с 26 декабря. Однако появление в различных информационных каналах пресс-релиза OFAC о новых масштабных санкциях (с эмбарго по раскрытию на 18:30 мск) резко изменило настроения инвесторов. Причем акции всех упомянутых в документе публичных компаний — «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза», «Совкомфлота» — потеряли в цене 2–6%. Однако в то же время другие «голубые фишки» — Сбербанк, «Газпром», ЛУКОЙЛ — уверенно выросли в цене. В том числе на фоне скачкообразного роста цен на нефть — по данным Investing.com, котировки Brent на спот-рынке в пятницу поднимались выше $80 за баррель, максимума с октября 2024 года.

По итогам основной сессии Московской биржи (уже после официального подтверждения OFAC о введении санкций) подавляющее большинство ликвидных акций выросло в цене на 1–5%.

Лишь акции «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», а также торговавшиеся первый день после дивидендной отсечки акции «Роснефти» показали снижение на 0,4–2,5%. Индекс MOEX прибавил 1,9% и достиг 2824,59 пункта. Как отмечает аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова, «российский рынок почти не показал негативной реакции на масштабный пакет антироссийских санкций, очевидно демонстрируя как готовность участников к новым ограничениям, так и надежду на как минимум частичную их отмену» в период президентства Дональда Трампа.

При этом январь традиционно считается благоприятным периодом для рынка акций: за последние два десятилетия индекс Московской биржи в этом месяце показывал средний прирост чуть выше 2%. На следующей неделе рынок может перебить локальные максимумы и протестировать «круглую» отметку 3000 пунктов, считают аналитики ФГ «Финам». Любые хорошие новости по СВО, а также статистика, свидетельствующая о замедлении инфляции, спровоцируют новый виток закрытия коротких позиций, добавил он.

«Недельным данным по инфляции сейчас уделяется огромное внимание из-за жесткой ДКП ЦБ. Охлаждение ценовой динамики подкрепит прогнозы разворота ДКП в сторону смягчения, чего так ожидают на рынке капитала»,— считают аналитики «Финама». Среднесрочные перспективы российского фондового рынка в 2025 году эксперты также оценивают положительно. «Рынок сильно недооценен. Это видно из аномально высоких уровней дивидендных доходностей и аномально низких уровней мультипликаторов P/E и P/B»,— отмечает глава аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян.

Ксения Куликова