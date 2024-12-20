Разворот на месте

За один день индекс Московской биржи отыграл все унижения последних четырех недель, вернувшись выше уровня 2600 пунктов. Неожиданное решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%, хотя многие участники рынка ожидали ее роста до 23%, вмиг вернуло интерес инвесторов к фондовому рынку. Вместе с тем в отношении ближайших перспектив фондового рынка эксперты высказываются осторожно. Однако ожидают сохранения стабильности российской валюты в ближайшие месяцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% привело к потеплению на российском фондовом рынке

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% привело к потеплению на российском фондовом рынке

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% радикально поменяло настроения на рынке акций. За три минуты после публикации заявления индекс Московской биржи взлетел на 4%, до 2550 пунктов. В дальнейшем в ходе торгов индекс достигал 2652,58 пункта, максимума с 20 ноября. По итогам основной сессии он остановился на отметке 2638,42 пункта, на 9,2% выше закрытия четверга. Котировки «голубых фишек» взлетели на 7–12%. Объем торгов на основной сессии превысил 250 млрд руб., сравнявшись с показателями февраля 2022 года. Однако по сравнению с началом года индекс отстает на 15%, а от локального пика, достигнутого в середине мая,— на 25%.

Решение ЦБ положительно повлияло и на долговой рынок, особенно на облигации с фиксированным купоном.

Как отмечает портфельный управляющий компании «Альфа-Капитал» Алексей Корнев, «котировки длинных ОФЗ в моменте выросли более чем на 5%, также наблюдается рост цен на облигации эмитентов второго и третьего эшелонов».

В целом диапазон рыночных ожиданий по итогам декабрьского заседания ЦБ был достаточно широк, говорят участники рынка. Однако, как отметил начальник аналитического отдела банка «Зенит» Владимир Евстифеев, «сохранение ключевой ставки без изменений было наименее ожидаемым сценарием». Накануне заседания совета директоров ЦБ опросы аналитиков, проведенные различными СМИ, говорили в пользу подъема ключевой ставки до 23%. В частности, большинство экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, заявляли в пользу повышения ставки до 23%, хотя некоторые из них (из Goldman Sachs и HSBC) ожидали сохранения ее на уровне 21%. Тем не менее, комментируя негативную динамику фондового рынка в последние дни, эксперты упоминали прежде всего ожидания роста ключевой ставки (см. “Ъ” от 17 декабря).

Впрочем, определенные сдерживающие сигналы звучали от разных инстанций. В начале декабря глава ВТБ Андрей Костин не исключал, что ЦБ может сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Тогда же глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что «мы дали сигнал, что ЦБ допускает возможность повышения ставки, но… это не предопределено». Накануне заседания совета директоров ЦБ президент РФ Владимир Путин понадеялся, что его решение «будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня».

Однако эксперты высказываются осторожно в отношении ближайшего будущего российского фондового рынка.

Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева отмечает, что ставки в экономике остаются высокими, поэтому «бизнес с высоким долгом продолжит наращивать процентные расходы, что будет снижать прибыльность и дивидендный потенциал». По ее словам, с большей уверенностью «говорить об устойчивости растущего тренда на рынке акций» можно только после того, как регулятор «даст сигнал о выходе на плато в текущем цикле повышения ставок и скором потенциале начала смягчения монетарных условий».

Причем в отношении уровня ключевой ставки на ближайшее время эксперты высказываются консервативно. Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов указывает, что с учетом базового прогноза стабилизации инфляции в размере 9–10% ключевая ставка сохранится «на текущем уровне в ближайшие кварталы». В случае дальнейшего усиления инфляции (до 12%) риск дополнительного повышения ключевой ставки существенно вырастет. Ранее Андрей Костин и глава Сбербанка Герман Греф относили цикл снижения ключевой ставки на конец 2025 года.

При этом решение ЦБ не сильно отразилось на валютном рынке. Курс доллара на внебиржевом рынке хотя и опускался до отметки 102 руб./$, однако к концу дня вернулся к значению закрытия предыдущего дня — 103,5 руб./$. Курс китайской валюты откатился чуть ниже уровня 14 руб./CNY. Вместе с тем главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что «текущая высокая ключевая ставка продолжит оказывать поддержку рублю». С одной стороны, она способствует привлекательности рублевых сбережений (депозиты принимаются под ставки свыше 20% годовых), с другой стороны — высокая ключевая ставка охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт (спрос на валюту), подчеркивает эксперт. Денис Попов также отмечает, что если регулятор верно оценил жесткость денежно-кредитной политики и кредитование импорта после данного решения не ускорится (при сохранении стагнации экспорта), то «угроз для курса рубля в среднесрочной перспективе» не видно. Участники рынка ожидают сохранение курса доллара в диапазоне 100–108 руб./$, курса китайской валюты — 13,5–14,5 руб./CNY.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин