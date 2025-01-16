КСИР Ирана: Израиль может сорвать сделку с «Хамасом»

Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил о возможном срыве Израилем соглашения с «Хамасом» о прекращении огня и призвал поддерживать боеготовность на случай новых военных столкновений.

«Выражая солидарность с другими участниками фронта исламского сопротивления Газы, восхищаясь храбростью движений "Хезболла" в Ливане и "Ансар Аллах" в Йемене и (группировок.— ''Ъ'') сопротивления в Ираке, предупреждая о возможном срыве сионистским дьяволом договоренностей и напоминая о важности поддерживать боеготовность для противостояния новым войнам и преступлениям, мы надеемся провести в мечети Аль-Акса молитву в честь победы мусульман, которая станет первой новостью в мировых СМИ в не столь отдаленном будущем»,— приводит ТАСС сообщение пресс-службы КСИР.

Вчера, 15 января, премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман аль-Тани официально сообщил о достижении соглашения между Израилем и «Хамасом» по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня в анклаве. По словам катарского премьера, документ вступит в силу 19 января.

Первая фаза соглашения продлится 42 дня. В рамках этого этапа «Хамас» должен освободить 33 удерживаемых в анклаве израильтян. Израиль, в свою очередь, берет на себя обязательства выпустить из тюрем палестинских заключенных. Сделка предусматривает вывод израильских войск из находящихся на востоке сектора Газа населенных пунктов. Ожидается увеличение поставок гуманитарной помощи в анклав. Согласно договоренностям, будет разрешен ввоз топлива и предметов первой необходимости для граждан, потерявших свои дома.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЦАХАЛ обяжут сдерживаться».

Анастасия Домбицкая