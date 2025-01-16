Песков: позиция России по урегулированию на Украине всем предельно ясна

Переговорная позиция России по Украине была сформулирована Владимиром Путиным в июле, добавить к ней нечего, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так он ответил на заявление кандидата на пост госсекретаря США Марко Рубио о том, что в ходе переговоров от всех сторон потребуются дипломатические уступки.

По словам господина Пескова, озвученная президентом позиция России «последовательна, предельно ясна и хорошо всем известна». «Больше здесь добавить нечего»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Владимир Путин называл условиями прекращения боевых действий вывод ВСУ с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Помимо этого он требует отказа Украины от вступления в НАТО.

Сенатор Марко Рубио накануне заявил, что влияние санкций, как и их потенциальная отмена, могут сыграть важную роль в переговорах о завершении конфликта на Украине. 12 января советник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что ведется подготовка встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Сроки он не назвал. Предоставить площадку для встречи готовы Сербия и Словакия.

О перспективах переговоров — в публикации «Ъ» «Разница, данная в ощущениях».