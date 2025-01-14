Словакия готова организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа

Вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко заявил, что Словакия готова организовать потенциальную встречу президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом. Ранее президент Сербии Александр Вучич говорил, что его страна также может быть площадкой для подобной встречи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я думаю, что это возможно. Я бы хотел, чтобы эта встреча была у нас, в Братиславе, но увидим, как будет»,— ответил господин Данко на соответствующий вопрос «Известий».

12 января советник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что подготовка встречи Дональда Трампа и Владимира Путина уже идет. Сроки и формат встречи он не уточнил, однако добавил, что в ближайшие дни или недели ожидает телефонных переговоров между лидерами обеих стран.

10 января Дональд Трамп заявил, что российский президент выразил желание встретиться с ним и стороны начали готовиться к мероприятию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что реальная работа по организации контактов между господами Путиным и Трампом может начаться только после вступления в должность избранного президента США.

Подробнее о перспективах переговоров — в материале «Ъ» «Разница, данная в ощущениях».