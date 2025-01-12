Вучич предложил провести переговоры Трампа и Путина в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна может быть площадкой для будущих переговоров президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа. По его словам, и господин Путин, и господин Трамп пользуются популярностью в Сербии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Johanna Geron / Reuters Александр Вучич

Фото: Johanna Geron / Reuters

«Я никогда не ввязывался в мировые проблемы, но Сербия заинтересована в том, чтобы стать местом встречи президента России и президента Америки»,— сказал господин Вучич в эфире Pink TV (цитата RTS). Сербский президент добавил, что «побеседует» с людьми из администрации Дональда Трампа.

Ранее сегодня, 12 января, советник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что подготовка встречи Дональда Трампа и Владимира Путина уже идет. Сроки и формат встречи он не уточнил, однако добавил, что в ближайшие дни или недели ожидает телефонных переговоров между лидерами обеих стран.

10 января Дональд Трамп заявил, что российский президент выразил желание встретиться с ним и стороны начали готовиться к мероприятию. Незадолго до этого в Кремле сообщали, что не получали от команды избранного президента США запросов о контакте.

Чем закончились переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в 2017 году — в материале «Ъ» «Где наша первая встреча».