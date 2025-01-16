Кандидат в госсекретари США Рубио оценил возможность отмены санкций против РФ
Сенатор Марко Рубио, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост, госсекретаря, заявил, что влияние санкций, как и их потенциальная отмена, могут сыграть важную роль в переговорах о завершении конфликта на Украине.
Марко Рубио
Фото: Nathan Howard / Reuters
«Довольно сложно прийти к договоренности, <...> если только у обеих сторон нет рычагов. Сегодня существуют рычаги, которые есть и за пределами военных возможностей. У нас множество санкций против России, их количество продолжает расширяться»,— сказал господин Рубио на слушаниях в Сенате (фрагмент по телеканалу CNN).
Будущий президент США Дональд Трамп не сможет отменить санкции единолично, ему потребуется одобрение конгресса, Как напомнили ранее газете The Wasington Post источники в Белом доме, Дональд Трамп после инаугурации не сможет единолично отменить санкции, для этого он будет вынужден обратиться к Конгрессу за одобрением подобной меры.
Собеседники издания обратили внимание, что некоторые конгрессмены настаивают на ужесточении ограничений, о чем также говорил и будущий советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц.
В январе США дважды объявляли о расширении антироссийских санкций. Ограничения в основном затронули энергетический сектор России.
Подробнее о взглядах Марко Рубио на внешнюю политику — в материале «Ъ» «Самый "ястребиный" секретарь».