В команде Трампа сообщили о подготовке его встречи с Путиным

Команда избранного президента США Дональда Трампа работает над подготовкой его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в интервью ABC News сообщил советник господина Трампа по нацбезопасности Майк Уолц. При этом он не уточнил сроки и формат встречи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Советник избранного президента добавил, что в ближайшие дни или недели ожидаются телефонные переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. По словам господина Уолца, избранный президент США считает, что сделка по Украине невозможна без диалога с Россией. Над этим господин Трамп будет работать ближайшие месяцы.

В декабре Владимир Путин заявил, что Россия готова к диалогу по Украине без предварительных условий, но на основе стамбульских договоренностей и реалий на земле. 10 января Дональд Трамп заявил, что российский президент выразил желание встретиться с ним и стороны начали готовиться к мероприятию. Возможный срок встречи республиканец не назвал. Ранее в Кремле сообщали, что не получали от команды избранного президента США запросов о контакте.

Чем закончились переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в 2017 году — в материале «Ъ» «Где наша первая встреча».