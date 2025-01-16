Казахстан назвал неофициальной появившуюся в сети запись разговора пилотов AZAL

Министерство транспорта Казахстана не станет комментировать неофициальную информацию о падении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), пока не получит отчет расследовательской комиссии сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет AZAL

Фото: Reuters Самолет AZAL

Фото: Reuters

«До публикации предварительного отчета комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника»,— говорится в сообщении.

Накануне, 15 января, Telegram-канал Baza опубликовал материал, в котором, как утверждается, представлена полная расшифровка переговоров азербайджанского самолета с диспетчерами в России. Из нее следовало, что пилот сам сообщал диспетчерам о взрыве на борту кислородного баллона, а также что на самолете отказала гидравлика.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение самолета не подтвердила часть данных, которые были опубликованы в СМИ. Подробностей он не привел и призвал дождаться итогов расследования. «Сейчас не нужно нагнетать в медийном пространстве атмосферу, используя сведения, которые по большому счету не подтверждаются информацией из черных ящиков»,— сказал господин Лавров.

Самолет AZAL, который летел из Баку в Грозный, разбился вблизи казахстанского города Актау 25 декабря 2024 года. Погибли 38 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что самолет разбился «вследствие обстрела с земли», и возложил ответственность за это на Россию.

Подробнее о расследовании — в публикации «Ъ» «Внешнее воздействие».