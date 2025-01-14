Лавров заявил, что содержимое черных ящиков AZAL не подтверждает выводы СМИ

Глава МИД России Сергей Лавров призвал «не нагнетать атмосферу» в медийном пространстве по поводу крушения в Казахстане пассажирского самолета Azerbaijan Airlines (AZAL). По его словам, содержимое черных ящиков самолета не подтверждает некоторых предварительных выводов, озвученных в СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Лавров рассказал, что содержимое черных ящиков дало «немало интересной информации». «Нужно дождаться полноценного расследования. Сейчас не нужно нагнетать в медийном пространстве атмосферу, используя сведения, которые по большому счету не подтверждаются информацией из черных ящиков», — добавил министр во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году. Расшифровку содержимого черных ящиков закончили 7 января.

Черные ящики отправили в Бразилию 29 декабря. В расследовании участвовали по трое специалистов из Казахстана, России и Азербайджана. Изначально Москва и Алматы предлагали провести проверку Международному авиационному комитету СНГ, но президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался, поскольку сомневался в объективности ведомства.

Самолет AZAL разбился 25 декабря 2024 года в Актау, когда следовал из Баку в Грозный. В результате крушения погибли 38 человек из 67, среди экипажа выжили трое. После катастрофы господин Алиев заявил, что судно повредилось «вследствие обстрела с земли», и возложил ответственность на представителей России.

Подробнее о расследовании — в материале «Ъ» «Внешнее воздействие».