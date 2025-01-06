Алиев: вина за авиакатастрофу в Актау лежит на представителях России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вина за крушение самолета азербайджанской авиакомпании AZAL в Актау лежит на представителях России. По его словам, Азербайджан требует справедливости и наказания виновных в трагедии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации»,— заявил господин Алиев в ходе встречи с родственниками погибших и выживших в авиакатастрофе (цитата по «РИА Новости»).

Он подчеркнул, что крушения самолета можно было бы избежать, если бы власти Чечни своевременно закрыли воздушное пространство над Грозным и соблюдались правила наземного обслуживания. По словам президента, план «Ковер» в Грозном был объявлен после того, как самолет был сбит с земли.

«Попытки государственных органов России замять инцидент и отстаивать нелепые версии вызывают у нас одновременно удивление, сожаление и справедливое возмущение»,— отметил Ильхам Алиев. Он также рассказал, что сейчас продолжается процесс расшифровки черных ящиков. В ближайшем времени он завершится, «и все встанет на свои места», добавил господин Алиев.

Катастрофа с самолетом Azerbaijan Airlines произошла 25 декабря. В результате крушения погибли 38 человек из 67 находившихся на борту. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что самолет Azerbaijan Airlines разбился «вследствие обстрела с земли», и потребовал компенсаций от России. Черные ящики с разбившегося самолета Казахстан отправил в Бразилию.

Подробнее о расследовании авиакатастрофы — в публикации «Ъ» «Внешнее воздействие».