Bloomberg: у берегов КНР находятся танкеры с 4 млн баррелей нефти из России

Пять танкеров почти с 4 млн баррелей российской нефти находятся в акватории недалеко от берегов Китая, на четыре судна распространяются американские санкции. Об этом сообщало Bloomberg, ссылаясь на данные французской аналитической компании Kpler, которая специализируется на сборе данных о сырьевых рынках.

Отмечается, что основные китайские порты опасаются принимать топливо из РФ, хотя ограничения пока не вступили в силу. Агентство обратило внимание, что за последние дни объем «простаивающей» нефти увеличился почти вдвое. Судовые брокеры ожидают роста количества перегрузок топлива с одного судна на другое, а также ухода так называемого теневого флота в небольшие порты.

10 января США ввели санкции против российского ТЭКа, в частности «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», десятков нефтесервисных предприятий и 183 танкеров. Американский Минфин 15 января уточнил, что ограничения введены против 250 физических и юридических лиц, около 100 из которых попали под санкции повторно.

Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз по уровню профицита нефти на мировом рынке. МЭА ожидает, что объем превышения составит 725 тыс. баррелей в сутки против 1 млн баррелей в сутки в ноябрьском прогнозе.

Подробнее — в материале «Ъ».