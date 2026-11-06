Верховный суд отказался пересматривать дело о вывозе дочери Тишковой в Россию
Президиум Верховного суда РФ (ВС РФ) отказался рассматривать надзорную жалобу гражданки Украины Вероники Тишковой по делу о незаконном перемещении ее дочери из Франции в Россию. Об этом сообщается в карточке производства на сайте суда.
Как писал «Ъ», в марте 2022 года из-за начала боевых действий на Украине госпожа Тишкова уехала с трехлетней дочерью во Францию. В июне 2023-го бывший супруг девушки Алексей Ермаков обратился в районный суд Киева и потребовал обязать бывшую супругу каждые полтора месяца привозить дочь на Украину для общения. Суд отказал ему.
В марте 2025 года господин Ермаков попросил разрешить вывезти дочь на отдых в Турцию и Словакию. Он пообещал французскому суду вернуть ребенка через две недели, но после указанного срока выяснилось, что он привез дочь в Россию. Российские суды трех инстанций признали перемещение ребенка незаконным. Но в июле 2026 года Верховный суд встал на сторону отца. Инстанция указала, что ребенок имеет российское гражданство, а Франция является «недружественным государством», членом НАТО и ЕС.
Вероника Тишкова подала жалобу на это решение Верховного суда в сентябре 2026 года. 5 ноября президиум отказал в передаче жалобы в судебную коллегию для рассмотрения по существу.
Представляющий интересы матери адвокат Екатерина Мезенцева сообщила «Ъ», что планирует подать обращение к председателю Верховного суда Игорю Краснову с просьбой пересмотреть отказ. «Учитывая, что девочка до сих пор не имеет даже отдельного спального места на протяжении более полутора лет, а судебный акт об обеспечении общения дочери с мамой не исполняется, мы не намерены прекращать борьбу за права ребенка»,— заявила госпожа Мезенцева.