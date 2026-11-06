Верховный суд отказался пересматривать дело о вывозе дочери Тишковой в Россию

В марте 2025 года господин Ермаков попросил разрешить вывезти дочь на отдых в Турцию и Словакию. Он пообещал французскому суду вернуть ребенка через две недели, но после указанного срока выяснилось, что он привез дочь в Россию. Российские суды трех инстанций признали перемещение ребенка незаконным. Но в июле 2026 года Верховный суд встал на сторону отца. Инстанция указала, что ребенок имеет российское гражданство, а Франция является «недружественным государством», членом НАТО и ЕС.