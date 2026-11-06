«Политическую партию "Рассвет"» Екатериной Дунцовой* объявили иноагентом
Министерство юстиции России расширило список иностранных агентов, включив в него незарегистрированные объединения «Политическая партия "Рассвет"» Екатерины Дунцовой и «Политическая партия "Мирная Россия"» Ильи Яшина**, а также медиаресурс «Разоблачено». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Обеим политическим объединениям вменяется распространение недостоверной информации о решениях российских властей и проводимой ими политике, а также об избирательной системе России. Ведомство также указывает на распространение организациями материалов иноагентов и взаимодействие с ними. Кроме того, поводом для включения в реестр послужила позиция партий против специальной военной операции на Украине, отмечается в сообщении министерства. Медиаресурс «Разоблачено», помимо вышеперечисленного, также призывал к участию в несанкционированных митингах, утверждает Минюст.
«Политическая партия "Мирная Россия"» была создана в июле 2026 года. Ее основатель Илья Яшин** с августа 2024 года находится в эмиграции после освобождения из российской тюрьмы. «Политическая партия "Рассвет"» была основана в 2024 году. Ее основательница Екатерина Дунцова* намеревалась принять участие в президентских выборах 2024 года, однако не была допущена к сбору подписей из-за ошибок в документах.
Кроме того, в реестр иностранных агентов включены:
журналист Мурат Темиров;
активистка Леда Гарина;
публицист Борис Грозовский;
правозащитник Николай Родькин;
поэтесса Галина Рымбу.
Все лица, утверждает Минюст, распространяли материалы иноагентов и взаимодействовали с нежелательными организациями.
* Екатерина Дунцова объявлена иноагентом.
** Илья Яшин объявлен иноагентом.