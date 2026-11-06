«Политическую партию "Рассвет"» Екатериной Дунцовой* объявили иноагентом

Обеим политическим объединениям вменяется распространение недостоверной информации о решениях российских властей и проводимой ими политике, а также об избирательной системе России. Ведомство также указывает на распространение организациями материалов иноагентов и взаимодействие с ними. Кроме того, поводом для включения в реестр послужила позиция партий против специальной военной операции на Украине, отмечается в сообщении министерства. Медиаресурс «Разоблачено», помимо вышеперечисленного, также призывал к участию в несанкционированных митингах, утверждает Минюст.