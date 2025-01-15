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Коммерсантъ FM
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Санкции сократят предложение

В МЭА обновили прогноз для нефтяного рынка

Превышение предложения нефти над спросом в 2025 году может оказаться менее значительным, чем предполагалось ранее, следует из январского обзора Международного энергетического агентства (МЭА). Пока прогноз мировой добычи нефти на год снижен на 180 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 1,76 млн б/с, но в дальнейшем пересмотр может стать заметнее. Растущие риски для предложения связаны в том числе с введением новых американских санкций в отношении российской нефтяной отрасли. На фоне ограничений цены на нефть к середине января обновили четырехмесячные максимумы, долгосрочный же эффект, полагают в МЭА, еще предстоит оценить.

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Мировое потребление нефти в 2025 году составит 103,96 млн б/с, прогнозирует МЭА в январском отчете. Прогноз роста спроса снижен на 20 тыс. б/с, до 1,06 млн б/с. Более половины прироста обеспечат Китай, Бразилия и Индия. Отметим, ОПЕК, которая в среду также представила обновленный прогноз, традиционно ждет более заметного роста спроса на нефть — на 1,4 млн б/с, до 105,2 млн б/с.

Оценки МЭА снижены и для роста добычи: в 2025 году он может составить 1,76 млн б/с, что на 180 тыс. б/с ниже, чем предполагал прошлый прогноз. Добыча прогнозируется на уровне 104,68 млн б/с. С учетом такого пересмотра прогнозов разрыв между спросом на нефть и ее предложением в 2025-м окажется менее значительным, чем ожидалось еще в конце прошлого года.

Избыток предложения может сократиться еще заметнее — риски связаны с масштабными санкциями, которые США применили в отношении российской нефтяной отрасли.

Напомним, в блокирующий санкционный список были внесены в том числе «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», на которые в последние месяцы приходилось около 20% российского экспорта нефти. Также санкции наложены примерно на 180 судов (в основном нефтяного флота, подробнее см. “Ъ” от 11 января). Как отмечают в МЭА, на фоне ограничений фьючерсы на нефть марки Brent к середине января выросли до $81 за баррель — до максимума за последние четыре месяца.

В агентстве отмечают, что санкции грозят «существенными нарушениями» в цепочках поставок. Хотя некоторые компании, по данным МЭА, уже начали отказываться от российской нефти, делать выводы о долгосрочном влиянии новых мер пока рано. Осторожность оценок, поясним, может быть связана с опытом пересмотра прогнозов сразу после начала военной операции РФ на Украине — тогда на фоне санкций в МЭА ожидали проседания российского нефтеэкспорта на треть (см. “Ъ” от 17 марта 2022 года), но прогноз не реализовался.

Пока в МЭА ожидают, что российская добыча в 2025 году составит 9,4 млн б/с после 9,3 млн б/с в 2024-м и 9,56 млн б/с в 2023-м.

По предварительным данным, нефтяной экспорт РФ в 2024 году снизился на 350 тыс. б/с: поставки нефти сократились на 125 тыс. б/с, нефтепродуктов — на 225 тыс. б/с. При этом общие доходы от экспорта увеличились на $3,8 млрд, до $192 млрд: доходы от поставок нефти выросли на $4,5 млрд, нефтепродуктов — снизились на $0,8 млрд. С учетом возможного увеличения дисконта на российскую нефть (см. “Ъ” от 14 января) по итогам этого года рост доходов может оказаться менее заметным.

Танкерные перевозки нефти резко подорожали

Дополнительным фактором риска для мирового предложения нефти в МЭА считают возможное ужесточение санкций США против иранской нефтяной отрасли — новые ограничения были введены в середине декабря и после официального прихода к власти Дональда Трампа могут быть расширены.

Кристина Боровикова

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