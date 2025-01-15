Санкции сократят предложение

Превышение предложения нефти над спросом в 2025 году может оказаться менее значительным, чем предполагалось ранее, следует из январского обзора Международного энергетического агентства (МЭА). Пока прогноз мировой добычи нефти на год снижен на 180 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 1,76 млн б/с, но в дальнейшем пересмотр может стать заметнее. Растущие риски для предложения связаны в том числе с введением новых американских санкций в отношении российской нефтяной отрасли. На фоне ограничений цены на нефть к середине января обновили четырехмесячные максимумы, долгосрочный же эффект, полагают в МЭА, еще предстоит оценить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ricardo Moraes / Reuters Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Мировое потребление нефти в 2025 году составит 103,96 млн б/с, прогнозирует МЭА в январском отчете. Прогноз роста спроса снижен на 20 тыс. б/с, до 1,06 млн б/с. Более половины прироста обеспечат Китай, Бразилия и Индия. Отметим, ОПЕК, которая в среду также представила обновленный прогноз, традиционно ждет более заметного роста спроса на нефть — на 1,4 млн б/с, до 105,2 млн б/с.

Оценки МЭА снижены и для роста добычи: в 2025 году он может составить 1,76 млн б/с, что на 180 тыс. б/с ниже, чем предполагал прошлый прогноз. Добыча прогнозируется на уровне 104,68 млн б/с. С учетом такого пересмотра прогнозов разрыв между спросом на нефть и ее предложением в 2025-м окажется менее значительным, чем ожидалось еще в конце прошлого года.

Избыток предложения может сократиться еще заметнее — риски связаны с масштабными санкциями, которые США применили в отношении российской нефтяной отрасли.

Напомним, в блокирующий санкционный список были внесены в том числе «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», на которые в последние месяцы приходилось около 20% российского экспорта нефти. Также санкции наложены примерно на 180 судов (в основном нефтяного флота, подробнее см. “Ъ” от 11 января). Как отмечают в МЭА, на фоне ограничений фьючерсы на нефть марки Brent к середине января выросли до $81 за баррель — до максимума за последние четыре месяца.

В агентстве отмечают, что санкции грозят «существенными нарушениями» в цепочках поставок. Хотя некоторые компании, по данным МЭА, уже начали отказываться от российской нефти, делать выводы о долгосрочном влиянии новых мер пока рано. Осторожность оценок, поясним, может быть связана с опытом пересмотра прогнозов сразу после начала военной операции РФ на Украине — тогда на фоне санкций в МЭА ожидали проседания российского нефтеэкспорта на треть (см. “Ъ” от 17 марта 2022 года), но прогноз не реализовался.

Пока в МЭА ожидают, что российская добыча в 2025 году составит 9,4 млн б/с после 9,3 млн б/с в 2024-м и 9,56 млн б/с в 2023-м.

По предварительным данным, нефтяной экспорт РФ в 2024 году снизился на 350 тыс. б/с: поставки нефти сократились на 125 тыс. б/с, нефтепродуктов — на 225 тыс. б/с. При этом общие доходы от экспорта увеличились на $3,8 млрд, до $192 млрд: доходы от поставок нефти выросли на $4,5 млрд, нефтепродуктов — снизились на $0,8 млрд. С учетом возможного увеличения дисконта на российскую нефть (см. “Ъ” от 14 января) по итогам этого года рост доходов может оказаться менее заметным.

Дополнительным фактором риска для мирового предложения нефти в МЭА считают возможное ужесточение санкций США против иранской нефтяной отрасли — новые ограничения были введены в середине декабря и после официального прихода к власти Дональда Трампа могут быть расширены.

Кристина Боровикова